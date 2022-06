Manchester City presentó a Erling Haaland: su ansiedad por trabajar con Guardiola y el particular ringtone que tiene en su teléfono móvil

La presentación de Erling Haaland en el Manchester City

Una nueva temporada en el continente europeo se acerca lentamente y el mercado de pases se va moviendo cada vez más. Dentro de los que ya rompieron la alcancía para fichar a una estrella aparecen el Liverpool con Darwin Núñez y el Manchester City con Erling Haaland como los principales fichajes de este verano. El conjunto liderado por Josep Guardiola aprovechó el cierre de la ventana internacional de Noruega para hacer la presentación formal de quien será el 9 del equipo en los meses entrantes.

En charla con el canal oficial del club, el goleador se mostró muy contento de llegar al cuadro celeste. “Primero que nada, por mi padre. Yo nací en Inglaterra y fui fanático del Manchester City toda mi vida. Una de las razones es que acá me siento como en casa y creo que estoy en el lugar indicado para mejorar mi nivel. Me gusta el estilo, me gusta el fútbol ofensivo, me gustan las vibras positivas que se sienten cuando juega el City. Creo que fue una buena decisión venir”, explicó con una sonrisa en el rostro.

Con apenas 21 años, el artillero noruego es llamado a ser uno de los herederos de la dinastía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, porque así lo marcan sus números. En su corta carrera ya lleva 134 goles en apenas 181 partidos y sus registros superan a los de cualquier estrella a su edad. Para tener noción, ningún futbolista en la historia había marcado 20 goles en la Champions League tan rápido como él. Solamente necesitó 14 partidos para alcanzar esa cifra en 2021, mientras que Cristiano Ronaldo necesitó 56 encuentros para alcanzar esa cifra, Lionel Messi 40, Robert Lewandowski, 36 y Harry Kane, 24.

El noruego firmó contrato hasta mediados de 2027 (Foto: Manchester City)

Las ganas de trabajar de Haaland están a la vista y no ve la hora de aprender de un entrenador de talla mundial como lo es Guardiola. “Puedo mejorar mucho bajo los órdenes de Pep, siento que tengo mucho por avanzar. Ya hablé con el un poco y estamos ansiosos de trabajar juntos”, declaró. Y agregó sobre su gran sueño con la camiseta del City: “Siempre me gustó la Champions League, es mi sueño ganarla. Siempre son partidos especiales y hasta tengo el himno de la competencia como ringtone en mi celular”.

Erling viene de anotar cinco goles y dar una asistencia en los partido de su seleccionado nacional por la Nations League frente a Suecia en dos oportunidades, Serbia y Eslovenia. El entrenador español espera con ansias la nueva temporada ya que contará para con el noruego y con el argentino Julián Álvarez para reforzar su delantera, debilitada desde la salida de Sergio Agüero.

LAS FOTOS DE ERLING HAALAND CON LA CAMISETA DEL MANCHESTER CITY

Foto: Manchester City

Foto: Manchester City

Foto: Manchester City

Foto: Manchester City

