La Premier League analiza armar su fixture para favorecer a la selección de Inglaterra en Qatar 2022

La Premier League se jugará hasta el 13 de noviembre y el Mundial comienza el 21 de ese mes (Reuters)

Una de las particularidades que tendrá el Mundial de Qatar es que se disputará entre noviembre y diciembre, algo que nunca ha ocurrido en la historia de FIFA pero que se ha ordenado debido a las altas temperaturas que azotan en verano a la nación árabe. En este contexto, todas las ligas del mundo han tenido que acomodar sus calendarios para no pisarse con el máximo torneo de naciones y esto ha generado un conflicto entre las federaciones, las ligas, los clubes y los principales seleccionados.

La Premier League, al igual que la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1, disputará partidos hasta el 12 y 13 de noviembre, pese a que la Copa del Mundo comienza el 21 de ese mes. Esto significa que los futbolistas que juegan en esas ligas podrán unirse a los entrenamientos del combinado de su país recién a una semana del inicio de la actividad. Esto, lógicamente, es un dolor de cabeza para los técnicos de los seleccionados nacionales que prácticamente no tendrán tiempo de trabajo antes de salir a la cancha.

Es por eso que Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, alzó la voz y pidió que la Premier League contemple esta situación a la hora de armar el fixture: “Lo que ayudaría es no tener un derby o ese tipo de partidos de los ‘Big Six’(Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Manchester City)”. Ahora, según adelantó la cadena ESPN, la Federación Inglesa (FA) ha hecho un pedido a la liga para que no se disputen ese tipo de encuentros de alta exigencia ese fin de semana. Incluso, se baraja la posibilidad de que ninguno de esos clubes juegue el domingo 13 de noviembre, para que los futbolistas convocados por sus países puedan comenzar las prácticas el lunes 14.

Gareth Southgate quiere que sus futbolistas lleguen a Qatar con el menor desgaste posible (Reuters)

Esta medida beneficiaría a la selección inglesa cuya enorme mayoría de quienes son habitualmente citados por Southgate juegan en el Big Six. Mientras que Alemania, por ejemplo, solo tiene cuatro jugadores en esos clubes y Gales, uno de los adversarios de Inglaterra en la fase de grupos del Mundial, también cuatro.

Por el momento, salvo una intervención de FIFA, las máximas estrellas del planeta podrán comenzar sus entrenamientos para Qatar apenas una semana antes del arranque del certamen, estipulado para el 21 de noviembre. Por su parte, La Liga de España frenará el 10 de noviembre, pero habrá fecha de Copa del Rey el 12 y 13 de ese mes.

En el caso de Sudamérica, Brasil podría verse beneficiado porque en Liverpool juegan Roberto Firmino, Fabinho y Alisson, mientras que Fernandinho, Ederson y Gabriel Jesus lo hacen en Manchester City, Fred y Álex Telles en el United, Gabriel Martinelli en Arsenal y Thiago Silva en Chelsea. Por su parte, la Argentina solo cuenta con Cristian Romero en Tottenham y Julián Álvarez en el City. A su vez, Uruguay tiene a Rodrigo Bentancur en Tottenham.

