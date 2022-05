La frase de Guardiola que reavivó su rivalidad con Mourinho

La frase de Guardiola reavivó su enemistad con Mourinho

Mientras que el Manchester City intenta asimilar de manera rápida el duro golpe que le propinó el Real Madrid en las semifinales de la Champions League, de manera inesperada, Pep Guardiola desempolvó su vieja rivalidad con José Maurinho, hoy estratega de la Roma de Italia.

Al ser consultado por los resultados que sacaron los Ciudadanos tras invertir más de 1.000 millones de euros en fichajes de futbolistas, el director técnico español se defendió utilizando lo sucedido en la Loba como ejemplo: “Para mí no es una cuestión de dinero y la afición no lo entiende. Incluso la Roma gastó varios millones pero no está en la Champions”, disparó el DT en la previa al compromiso de este domingo ante Newcastle.

Desde que el City Football Group tomó las riendas de la institución británica, solo pudo alcanzar la final del certamen europeo en una oportunidad pese a sus rutilantes incorporaciones, como la que realizó al inicio de la temporada: pagaron aproximadamente 117 millones de euros por el atacante Jack Grealish.

Los Ciudadanos, que también quedaron fuera de carrera en la FA Cup (en semifinales ante Liverpool) y de la Copa de la Liga (en octavos por penales versus West Ham), ahora apuntan todos sus cañones a la Premier League, donde se ubican en la primera posición con 83 puntos junto a los de Jürgen Klopp, pero con un partido menos.

La Roma, que tras eliminar al Leicester City accedió a la final de la Conference League (el miércoles 25 de mayo disputará la final ante Feyenoord de los Países Bajos), invirtió mucho dinero desde el desembarco de José Mourinho al banquillo, ya que contrató a Tammy Abraham (40 millones al Chelsea), Marash Kumbulla (26.5 al Hellas Verona), Eldor Shomurodov (18 al Genoa), Matías Viña (13.6 al Palmeiras), Rui Patricio (11.8 al Wolverhampton), Roger Ibañez (9 al Atalanta) y Bryan Reynolds (6.7 al Dallas FC).

Los de la capital italiana, que el lunes visitarán a Fiorentina, se encuentran en la sexta colocación con 59 puntos, lo que los pone en carrera por un lugar en la próxima Conference League. Además, se ubican a tres de Lazio (el sábado venció a Sampdoria), quien hoy estaría accediendo a la Europa League.

“Ayer hablé con Ancelotti. El Madrid está en mi corazón, yo soy blanco, blanco, blanco, es el club más grande del mundo. Soy muy amigo de Carlo, sé que está contento por su Roma y por su compañero José. Vamos a ver si estos dos jóvenes entrenadores van a ganar sus finales...”, contestó el luso.

SEGUIR LEYENDO: