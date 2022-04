Pateaba los tiros libres del Barcelona en lugar de Messi y hoy trabaja en mantenimiento y juega en la Quinta División de España

Juanjo Clausí ejecuta un tiro libre bajo la atenta mirada de Lionel Messi

Lionel Messi se convirtió en uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol. El rosarino es una leyenda viviente del Barcelona, ganó siete veces el Balón de oro (máximo ganador), seis Botas de Oro y actualmente demuestra todo su talento en la constelación de estrellas que armó el París Saint Germain.

La Pulga es un número uno en la mayoría de los aspectos del juego y en la actualidad es considerado un especialista a la hora de ejecutar los tiros libres. Sin embargo, en su etapa formativa en La Masía, el rosarino estaba relegado por un joven español nacido el 14 de julio de 1987 en Albalat de la Ribera. El pateador designado era Juan José Clausí Blasco, una de las promesas blaugranas que actualmente se desempeña en el C.F. Recambios Colón Catarroja, elenco de la Quinta División que acaba de descender.

Al conjunto de la región de Valencia arribó como libre al inicio de esta temporada después de un segundo paso por Paterna. Este equipo que pertenece a la ciudad de Catarroja fue fundado en 2003 y actualmente participa en el grupo 6 de la Tercera División RFEF. Desde 2017 su casa es el estadio El Perdiguer, un escenario mucho más humilde que el imponente Camp Nou, ya que solo tiene una capacidad para mil personas.

Juanjo Clausí (en el medio, entre los agachados en la formación), titular en el Recambios Colón CD (@c.f.recambioscolon)

Este viernes el equipo disputará la última jornada visitando al Valencia Mestalla (filial del Valencia) luego de vencer como local la jornada pasada al Jove Español por 2 a 0. Vale destacar que su equipo quedó condenado a la liga Preferente, equivalente a la Sexta División. En lo que va de la temporada Juanjo Clausí participó en 24 partidos y marcó un gol (al Villajoyosa en septiembre del año pasado).

Contactado con Infobae para saber de su presente, el español explicó cómo es su doble vida, repartida entre el trabajo y el fútbol, su gran pasión. “Es un sacrificio muy grande porque después de la jornada laboral ir a entrenar tan tarde cuesta, pero el fútbol ha sido mi vida desde pequeño y ahora sigo disfrutando. El día que no disfrute pues me pensaré en dejarlo. Juegas por amor al deporte”, explicó.

El zurdo, que trabaja en mantenimiento industrial, termina contrato con el Recambios Colón CD y su intención es la de buscar un nuevo desafío, preferentemente en un equipo que se desempeñe en la Tercera División RFEF.

Juanjo Clausí, el tercero en el medio. Lionel Messi abajo, siempre con la pelota cerca de sus pies

“Compartí cuatro temporadas con él en el club, como también estudios. Éramos buenos amigos, fuimos vecinos. Vivíamos cerca del Camp Nou”, le detalló a este sitio hace algunos años sobre Messi. Durante esa época él jugaba por la banda izquierda, mientras que el crack de la selección argentina lo hacía de mediapunta. Jugaron juntos desde el Infantil A hasta los Juveniles B y fueron parte de la imparable camada ‘87, la cual marcó una era dentro del país ibérico.

Formaron parte de ese equipazo otros nombres reconocidos en todo el planeta como Gerard Piqué (marcador central titular del Barcelona) y Cesc Fábregas (actualmente en Mónaco, pero con pasos por Arsenal y Chelsea de Inglaterra). Con menos cartel también se destacaron Marc Valiente (defensor que jugó Sevilla, Valladolid y Sporting Gijón) y Franck Songo’o (delantero camerunés que defendió las camisetas de Portsmouth, Bournemouth, Crystal Palace, Real Zaragoza y Portland Timbers). “Ganábamos en todos los torneos que íbamos. Ligas, Copa de Catalunya y Campeonato de España”, rememoró el futbolista.

Si bien había varios prometedores prospectos en ese plantel, el diferencial era el pequeño “chaval” argentino que deleitaba y fascinaba a todos los presentes con su zurda. “Cuando vino Messi nos quedamos alucinados de ver que un chico tan pequeño tuviera esa calidad. De hecho, me acuerdo que cuando llegó lo bajaron al Infantil B por su estatura, pero al poco tiempo lo subieron con nosotros, era fenomenal”, detalló.

Gerard Piqué y Lionel Messi, junto a Juanjo Clausí -el del círculo amarillo- en las divisiones inferiores del Barcelona (foto: gentileza Juanjo Clausí)

“La verdad es que sí, yo era el que lanzaba las faltas y los córners, pero alguno le debo haber dejado lanzar”, soltó Clausí; quien rápidamente aclaró: “No hay que dudar ahora de que Messi podría tirar faltas, eso hoy está a la vista”. Con el paso del tiempo, la Pulga pasó a ser el temor de todos los arqueros ante un tiro libre cerca del área. A lo largo de su exitosa carrera convirtió 58 tantos mediante esta vía (50 con la camiseta del Barcelona y 8 con la albiceleste de Argentina).

Pese a las cualidades de Juanjo, sus caminos se separaron y nunca se volvieron a juntar. El extremo llegó hasta el Barça Sub-19, para luego comenzar un largo periplo por el ascenso español, el cual comenzó en Catarroja CF en julio de 2006. Luego defendió los colores de equipos como Benidorm, CD Illescas, Villanovense, Portugaleta, CD Mostoles, CF Talavera, Alzira, Atlético Saguntino, CD Castellón, CD Acero, Paterna y Olímpic Xativa.

Lionel Messi con el premio a mejor jugador del torneo y Juanjo Clausí, con el trofeo de máximo goleador (foto: gentileza Juanjo Clausí)

Aunque llevan un tiempo sin algún tipo de comunicación, Juanjo tiene muy gratos recuerdos de sus andanzas con el delantero del PSG. “Messi era un chico muy tímido que apenas hablaba, y en un torneo en Italia no sé qué dijo y aplaudimos todos porque lo escuchamos hablar”, soltó entre risas. Pero sentenció: “Era un fenómeno, una persona de 10″.

“Yo siempre pienso que hay que estar en el momento justo en el cual haya un entrenador que confíe en ti y que te dé la oportunidad para poder llegar a Primera División. Y sobre todo escoger un buen representante, eso es fundamental porque a día de hoy son los que mueven todos los jugadores”, explicó al ser consultado sobre las razones por las que no logró asentarse en La Liga. Sin embargo, se mostró contento por el éxito de varios de sus ex compañeros: ”Me alegro mucho por ellos, tengo envidia pero sana. Es un orgullo poder decir que compartí vestuario con todos ellos, y cómo no con el mejor jugador del mundo”, concluyó.

Juanjo Clausí no llegó a debutar en Primera División, pero tiene algo que muchos amantes de este deporte envidiarían: los recuerdos de haber compartido su infancia y la cancha con uno de los mejores de la historia, además de poder presumir con sus amigos que él pateaba los tiros libres en las inferiores del Barcelona en lugar de un tal Lionel Messi...

