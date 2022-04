Otro destrato de la prensa francesa a Messi tras marcar el gol del título del PSG: el puntaje que recibió por su actuación en la temporada

En la temporada 2021/2022 Lionel Messi vivió una etapa de transición en su carrera ya que a nivel profesional, por primera vez jugó en otro club que no sea el Barcelona y su llegada al París Saint-Germain lo hizo adaptarse a otro estilo de juego y en un campeonato como la Ligue 1, con mucho más roce físico que la Liga de España en la que hay más espacios para generar conexiones. No obstante, el crack argentino volvió a hacer la diferencia en el momento que definió el décimo título para el equipo de la capital.

En el presente ejercicio en el que el elenco parisino fue campeón cuatro fechas antes del final, Leo apareció en la instancia clave de lo que fue una final ante el Lens, porque el apuro del ambiente por plasmar la corona hizo que cada partido en el último tramo del campeonato sea vivido como una eliminación a pesar de una consagración que pareció indeclinable, y que lo fue.

Fue el rosarino de 34 años el que otra vez frotó la lámpara para convertir un tanto de antología, cuya zurda mágica mandó la pelota adentro del arco por novena vez en la temporada (4 por Ligue 1 y 5 por Champions League). Sin embargo, el mérito por haber concretado el tanto que le valió una nueva estrella al PSG, pareció valer poco y nada para parte de la prensa gala.

Leo y su tradicional festejo en sus goles (REUTERS/Christian Hartmann)

El diario L’Equipe es uno de los medios más prestigiosos de Francia, pero también exigente a la hora de calificar a los jugadores. El PSG sintió el rigor con algunos de sus jugadores, quizá por tratarse de un plantel plagado de figuras de elite, una especie de “Resto del Mundo”. Pero ese dream team en la teoría no rindió en el campo de juego de manera permanente. Tuvo momentos de alto nivel, pero no cumplió con las expectativas para ese sector del periodismo e incluso la mayoría de los aficionados parisinos que aún no le perdonan a este equipo la eliminación en los octavos de final de la Champions League.

Detrás de Messi llegaron el arquero campeón de la Eurocopa con Italia, Gianluigi Donnarumma; el caudillo del Real Madrid, Sergio Ramos; Achraf Hakimi, considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo, y el muy prometedor Nuno Mendes a la izquierda. En el medio campo Georginio Wijnaldum, figura del Liverpool campeón de Europa en 2019 y de la selección neerlandesa. Ellos se sumaron las figuras que ya estaban como Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verrati, Marquinhos y Ángel Di María, entre otros.

Luego de aquella derrota y eliminación en Champions a manos del Real Madrid, las críticas fueron lapidarias y el mencionado me cargó en contra de Messi. Como una suerte de padre de la derrota y con un puntaje muy bajo.

El análisis siguió a pesar de la consagración de este sábado y Messi recibió la peor puntuación de su equipo con 5,30. Aunque ninguno de sus compañeros superó las unidades y el que mejor calificación tuvo fue el capitán Marquinhos, con 5,82, delante de Mbappé, con 5,80.

El mismo medio también realizó un artículo cuyo parte de su título es “Messi, Ramos, Donnarumma... La ventana de fichajes de verano del PSG es decepcionante en general”. El foco del análisis es que el plantel conducido por el argentino Mauricio Pochettino (otro que es muy criticado) no cumplió con el máximo objetivo que era ganar la ansiada Champions.

“Las promesas, nacidas de la contratación XXL de la temporada baja, fueron en última instancia solo un dulce sueño de verano. Si bien el PSG acaba de ganar el décimo título de su historia, uniéndose al AS Saint-Étienne en la lista, su temporada 2021-2022 termina con un sabor amargo”, agrega la nota.

Messi con Neymar, otro de los apuntados (REUTERS/Christian Hartmann)

En el prólogo de la temporada no fue una anécdota la derrota ante Trofeo de Campeones ni la eliminación en la Copa de Francia. Al PSG se le exigió mucho y el no haber podido conquistar Europa hizo mella, más con el triunfo inicial en la serie ante el equipo merengue conseguido en París y la ventaja parcial lograda en Madrid, que luego terminó en derrota 1-3.

Para parte de la prensa gala no alcanza el título de la Ligue 1, que a priori era un ítem o casillero que el PSG iba a completar en el algún momento de la temporada. Esa falta de cumplimiento de objetivos, o al menos el principal, llevó a una hola de rumores en la prensa francesa sobre salidas de varios jugadores del equipo, entre ellos los argentinos Mauro Icardi, Leandro Paredes y el propio Di María.

Pero Messi “sobrevive” y tiene otra oportunidad más allá de la baja puntuación. Sus recientes asociaciones en la cancha con Mbappé llevaron a especulaciones de una dupla que puede hacer historia grande. Leo tiene contrato hasta junio de 2023. Habrá que ver qué pasa en la próxima temporada y si el rosarino recibe un mejor trato de parte de los medios franceses, que en su primer año le hicieron sentir el rigor con sus calificaciones al mejor jugador del planeta, cuyo último gol valió un título, aunque cueste creerlo.

SEGUIR LEYENDO: