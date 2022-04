El planteo del Cholo Simeone ante Manchester City generó una ola de memes

El duelo de estilos entre el Manchester City de Josep Guardiola y el Atlético Madrid de Diego Simeone convirtió a la serie de cuartos de final de Champions League que tiene como protagonistas a ambos en una de las más atractivas de esta instancia. Las redes sociales se encendieron desde el minuto cero: el Cholo fue apuntado por el conservador planteo que elaboró en el comienzo.

Para acompañar al arquero Jan Oblak, el Cholo apostó por una línea defensiva con cinco hombres conformada por Sime Vrsaljko, Stefan Savic, Felipe, Reinildo y Renan Lodi. En el medio paró a Marcos Llorente, Koke y Geoffrey Kondogbia, mientras que en la ofensiva iniciaron Antoine Griezmann y Joao Felix. Pasado el cuarto de hora del complemento, mandó a la cancha a Ángel Correa, Rodrigo de Paul y Matheus Cunha. Justo antes del 1-0 de Kevin De Bruyne, Guardiola también había realizado una triple modificación: Phil Foden, Jack Grealish y Gabriel Jesús entraron por Riyad Mahrez, Ilkay Gündogan y Raheem Sterling.

En la previa, Guardiola había valorado el trabajo de Simeone y desmentido su supuesta mentalidad defensiva: “Creo que después de ver al Atlético de Madrid hay una una mala concepción de la forma en la que juega. Es más ofensivo de lo que la gente piensa”. El estratega catalán agregó: “No le gusta tomar riesgos en el armado pero después de eso tiene calidad y juega realmente bien en el tercio final. No quieren tomar riesgos pero cuando la pelota esté en nuestro lado... No voy a nombrar los jugadores de calidad que tienen, lo competitivos que son. Saben qué hacer perfecto dependiendo dónde esté la pelota en el campo, depende el ritmo del partido, siempre encuentran de forma exacta la manera de jugar”.

Y Simeone había devuelto gentilezas: “Vuelvo a decir, a mí me da gusto ver jugar al Manchester City”. E insistió: “Tanto el Manchester City como el Atlético Madrid tienen planteles muy buenos, muy completos, con muy buenos futbolistas, con características diferentes, pero sí con mucha personalidad y con mucha jerarquía”.

El encuentro terminó 1-0 a favor del Manchester City en el estadio Etihad. El Atlético Madrid buscará recuperarse en la revancha, que se llevará a cabo el miércoles 13 de abril en el Wanda Metropolitano.

LOS MEJORES MEMES POR EL PLANTEO DEL CHOLO ANTE EL CITY





































































SEGUIR LEYENDO: