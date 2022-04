La ocurrencia del Cholo Simeone cuando descubrieron en conferencia de prensa su cadena de cábalas antes de enfrentar al Manchester City

El Cholo elogió al equipo que dirige Pep

En la previa del choque de ida por los cuartos de final de la Champions League entre el Manchester City y el Atlético Madrid, el entrenador colchonero, Diego Simeone, habló en conferencia de prensa y elogió al juego del equipo de Pep Guardiola. Además se refirió a la importancia del encuentro eliminatorio y de sus cábalas.

De la mano del Cholo, el elenco madrileño llegó a dos finales del torneo de clubes más importante de Europa, y en ambas (2014 y 2016) perdió ante el Real Madrid. Ahora, de la mano del DT argentino el conjunto rojiblanco buscará alcanzar su primer título en la Champions League, hecho que sería un corolario de la gestión de Simeone, que desde la temporada 2011/2012 dirige al equipo.

Se medirá a otro conjunto que busca su primera consagración en dicho certamen y viene de caer en la final pasada ante el Chelsea por 0-1. Con el poderío que tiene el equipos de los ciudadanos y la competitividad del Atlético, se espera un gran duelo este martes en Manchester.

Al ser consultado sobre el encuentro, Simeone indicó que “tanto el Manchester City como el Atlético Madrid tienen planteles muy buenos, muy completos, con muy buenos futbolistas, con características diferentes, pero sí con mucha personalidad y con mucha jerarquía, y mañana será un partido en el que nosotros necesitamos ayudar al futbolista para que pueda responder mejor. Todos queremos ganar”.

El Cholo Simeone buscará otra semifinal en la Champions con el Atlético (REUTERS/Craig Brough)

Luego dejó en claro su reconocimiento al equipo que conduce Guardiola: “Vuelvo a decir, a mí me da gusto ver jugar al Manchester City”. Fue una devolución de gentilezas del argentino hacia el director técnico español que este lunes también le tiró flores y sorprendió al describir el estilo de juego de Simeone: “Es más ofensivo de lo que la gente piensa”.

En ocasiones se abrió el debate sobre sus estilos de juego contrapuestos, la tenencia y presión en el campo contrario por parte del City y la salida rápida y el contraataque del Atlético. Sin embargo, ambos entrenadores expresaron su respeto y reconocimiento por la forma de juego de cada equipo.

Más allá de la táctica, los dos buscarán obtener la victoria y el Cholo tiró un guiño sobre las cábalas, al ser consultado sobre la “superstición”, al haber repetido el horario de vuelo, hotel, cronograma y el jugador que habló con los medios (Marcos Llorente). “Es casualidad”, respondió el ex volante de la selección argentina, y desató las carcajadas de todos los presentes en la rueda de prensa.

Simeone habló sobre las cábalas para el partido de ido ante el City

No es la primera vez que el tema cábalas está asociado a Simeone. El ex lateral izquierdo del Atleti Guilherme Siqueira reveló que “es el cuerpo técnico más supersticioso que he visto en la historia del fútbol, nunca había visto nada igual en mi vida. Tenemos todo un protocolo, desde que sales del hotel, desde el autobús, hasta la hora”.

El partido entre el equipo inglés y el español promete. Se espera mucha intensidad en Estadio Ciudad de Manchester. El City lidera la Premier League por un punto sobre el Liverpool (73 a 72) a falta de siete fechas. Mientras que el Atlético está cuarto en La Liga de España y por ahora ocupa la última plaza para llegar a la próxima Champions League.

El encuentro se disputará este martes desde las 16. (hora de la Argentina) y será uno de los dos cruces con los que arrancarán los cuartos de final de la Champions League. El otro duelo será Benfica-Liverpool. El miércoles se jugarán las otras dos llaves, Chelsea-Real Madrid y Villarreal-Bayern Múnich.

SEGUIE LEYENDO