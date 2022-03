La resonante frase de Xavi en medio de los rumores de un posible regreso de Messi al Barcelona

Xavi Hernández le abrió las puertas a Messi para el Barcelona

“Messi es el mejor jugador de la historia y evidentemente del club. Tendrá las puertas abiertas mientras sea yo entrenador aquí, como si quiere, venir cada día. O sea, es el mejor. Creo que el club le debe un homenaje grande porque se lo merece”. Xavi Hernández hizo un apartado para referirse a Lionel Messi, a pesar de que en 24 horas disputará el clásico español contra el Real Madrid.

El entrenador del Barcelona, igualmente, se ofreció a darle vía libre al argentino aclarando que “tiene contrato en el París Saint Germain y poco más puedo decir”. Después de que el elenco de Mauricio Pochettino fuera eliminado en los octavos de final de la Champions League por el Madrid, las críticas se enfocaron en Messi y Neymar, por lo que muchos estiman que de cara a la próxima temporada ambos podrían emigrar de la capital francesa.

“Creo que firmó dos años, así que es jugador del París Saint Germain y poco te puedo decir, pero si quiere venir cada día a ver el entrenamiento, hablar con el entrenador, las puertas las tiene abiertas y las tendrá porque así tiene que ser para el mejor futbolista de la historia de nuestro club. Lo que nos ha dado, no tiene precio”, valoró Xavi, que acaba de clasificar a su equipo a los cuartos de final de la Europa League (el Barça se impuso 2-1 en octavos ante Galatasaray ahora se las verá con Eintracht Frankfurt de Alemania).

El PSG va en busca del título de la Ligue 1 y está encaminado. De cara al próximo compromiso (mañana visitará al Mónaco por la Fecha 29), no tendrá a Leo, quien es víctima de un “síndrome gripal”.

Quien habló del pasado, presente y futuro de Messi en las últimas horas fue su amigo y ex compañero Dani Alves: “Para mí no está disfrutando en PSG porque para mí está desubicado. Ahora mismo Leo está desubicado ahí. Voy a decir una cosa que Leo siempre me decía: ‘¿Dónde vas a estar mejor que aquí?’ ¡Y yo lo comprobé! No hay mejor lugar que aquí. por x razón no está y ojalá pueda volver”.

Lentamente las ligas europeas van tomando la recta final y el mercado de pases anuncia importantes novedades. ¿Será cierto que el Barcelona armará una estrategia para tener de vuelta en sus filas al hijo pródigo? Por el momento Messi, que como bien mencionó Xavi posee vínculo con los parisinos hasta mediados de 2023, se concentra en sumar su primer título en Francia y los catalanes quieren dar batalla en la liga española, además de ir por el trofeo de Europa League.

SEGUIR LEYENDO: