El delantero estrella que tiene en carpeta el Barcelona de Xavi si no se concreta la llegada de Erling Haaland

Xavi y Laporta continúan trabajando en el plantel (Reuters)

El Barcelona de Xavi Hernández mejora lentamente a medida que avanza la temporada. Los fichajes le sentaron muy bien a un plantel que continúa reinventándose después de la salida de Lionel Messi y sus máximos referentes.

Sin embargo, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico, consideran que todavía falta mucho para llegar a tener la plantilla ideal que pretenden para luchar por la máxima competencia europea, de la cual quedaron eliminados en fase de grupos en esta edición.

Es por eso que Joan Laporta y el entrenador catalán continúan trabajando en conjunto de cara al próximo mercado de transferencias con la intención de contratar un atacante que sea la piedra angular del nuevo proyecto.

Mohamed Salah sería el tapado de la dirigencia del Barcelona (Reuters)

Si bien el principal candidato a ocupar este lugar es el delantero noruego Erling Haaland, desde España aseguraron que existe otro nombre que podría ser el as en la manga del presidente azulgrana.

Según detalló el periódico As, el tapado con el que ya habló el club catalán sería Mohamed Salah. El egipcio, que tiene un contrato con el Liverpool hasta junio del 2023, no estaría escuchando las ofertas de renovación del cuadro inglés y se muestra deseoso de salir después de pasar cinco años en la Premier League.

La prioridad la sigue teniendo el jugador del Borussia Dortmund, sobre todo por su edad (21 años). Pero las últimas declaraciones de Laporta pusieron en duda lo que parecía ser una negociación ya encaminada.

“Estamos trabajando en el futuro de la plantilla. Estamos en un momento que, si bien estamos mejorando económicamente, aún no se ha solucionado. No se ha revertido la situación económica y esa es la prioridad. Está claro que queremos un equipo cada vez más potente, pero no haremos ninguna operación que ponga en riesgo la institución”, aseguró en diálogo con TV3.

Haaland sería el principal candidato a ocupar un lugar en la delantera del Barcelona (Reuters)

Con respecto al egipcio, resulta ser del agrado de Xavi y del proyecto que está gestando por su polivalencia dentro del campo. Además, sus números goleadores (30 por temporada) serían de gran ayuda para la zona ofensiva.

Tal como informó el medio en cuestión, los primeros contactos ya se habrían producido y han sido positivos. En el caso de que se llegaran a hablar de números, se estima que el egipcio podría salir por una suma de entre 60 y 70 millones de euros, una cifra menor a la de Erling Haaland

De todos modos, en el caso de que se frustraran ambas operaciones, existen otros en la carpeta de atacantes que se encuentran por debajo de ellos. Uno sería el del delantero polaco del Bayern Múnich Robert Lewandwoski (34 años) y el otro el de Romelu Lukaku del Chelsea (28 años).





SEGUIR LEYENDO