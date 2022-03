Valdano dijo que el PSG tuvo “miedo escénico” y fue lapidario: “Entró como potencia y se fue como un flan”

E ex campeón del mundo aseguró que el conjunto francés padeció de miedo escénico en el Santiago Bernabéu

Paris Saint Germain llegó a la capital española con el 1-0 en la ida y comenzó el partido de vuelta arriba en el marcador gracias a un intratable Kylian Mbappé, a quien luego le anularían dos tantos debido a una posición adelantada. Todo hacía suponer que el conjunto francés daría el golpe, pero un error de Gianluigi Donnarumma revivió al Real Madrid.

De esta manera, el PSG, pese a contar con un plantel plagado de figuras, como Neymar, Lionel Messi y Sergio Ramos, dejó pasar otra oportunidad para levantar la tan ansiada y esquiva Champions League. Una vez finalizado el partido, Jorge Valdano fue duro con la entidad gala durante su análisis para Azteca Deportes.

“Me preguntan muchas veces qué es el miedo escénico, y esta noche he encontrado la respuesta. Cuando no se sabe por qué gana el Real Madrid, es miedo escénico. PSG entró al partido como una potencia y se fue del partido como un flan ”, comenzó sin rodeos el ex campeón del mundo con la selección argentina en México 1986. Y luego, añadió: “En el medio, un gol de Benzema, que le robó la noche a Mbappé, que dio vuelta totalmente el escenario del partido. Hasta ese momento el PSG había sido superior. Mbappé parecía imparable. El segundo gol del PSG parecía una cuestión de tiempo, pero Donnarumma cometió un error. Le regaló el empate al Real Madrid y a partir de ese momento se desató la gran tormenta”.

El ex futbolista, que supo defender la camiseta de la Casa Blanca tres temporadas, ponderó la importancia del estadio del Merengue. “El Bernabéu se conectó con el partido, y de esa conexión salieron otros dos goles de Benzema, que para redondear la noche fue capaz de superar en la historia a Alfredo Di Stéfano, la gran leyenda del Real Madrid”, sentenció. Con su triplete, el Gato superó a la Saeta Rubia como el tercer mejor goleador histórico del club con 309 tantos. Sólo por encima quedan Raúl González (323 goles) y Cristiano Ronaldo (451 anotaciones).

“Noche redonda en el Bernabéu, que está sin terminar. Sin embargo, el Bernabéu sin terminar resultó mejor que un Mbappé terminado, que un Mbappé que ha demostrado que es el jugador de la próxima década. Real Madrid alimenta su leyenda con un nuevo partido, que parece inexplicable que haya dado vuelta con esa autoridad. El Bernabéu reedita el miedo escénico. ¿Qué nos esperará cuando este estadio esté terminado y reciba a todos sus hinchas?”, concluyó Valdano en la televisión mexicana.

Con este resultado, Real Madrid, cómodo líder de la Liga de España, avanzó a los cuartos de final y espera el sorteo para conocer rival. A falta de cuatro compromisos, los otros clasificados son Bayern Munich, Manchester City y Liverpool.

Paris Saint Germain, en cambio, quedó sumergido en un mar de dudas y es una incógnita el futuro del director técnico Mauricio Pochettino y de varias de sus principales figuras. Aunque lidera con amplio margen en la Ligue 1, el gran objetivo de los franceses era la Orejona.

