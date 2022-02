Duro informe contra Simeone y rumores de salida del Atlético Madrid: “Vive su peor momento”

Informe duro contra el Cholo Simeone en España

Por un encuentro pendiente de la Fecha 21, el Atlético Madrid perdió como local ante el último de la tabla de posiciones: Levante. Esa fue la segunda victoria en el certamen del equipo de Valencia y la séptima caída del elenco de Diego Simeone en La Liga, cifra récord en una temporada desde el arribo del Cholo como DT. Los medios locales dan cuenta del momento crítico que atraviesa el Colchonero y cargaron contra el entrenador argentino con un durísimo informe.

“Tocado en el césped y casi resignado en sala de prensa”, fue el inicio de la voz en off de un compilado de imágenes del Cholo en la última cita. “Aburren las palabras, hay que demostrar”, declaró Simeone en conferencia. Y en Deportes Cuatro citaron su frase, a la que le agregaron: “Y abruman los números. En poco más de media temporada, ya batió su récord negativo de derrotas y goles en contra”.

Es que la faceta defensiva siempre fue un pilar fundamental para los equipos de Simeone. Pero este no es su fuerte en la actual campaña. Con el de ayer, el Atlético encajó su tanto número 34 en lo que va del campeonato. Apenas seis equipos de la liga española recibieron más goles en contra.

“¿Ha dejado de creer el Cholo en su equipo? El Cholo vive su peor momento y lo peor es que empeora en cada partido que pasa”, aseguró el programa de TV a la hora de analizar el presente y futuro del estratega albiceleste.

Simeone y uno de sus momentos más críticos desde que asumió en el Atlético Madrid (REUTERS/Juan Medina)

“Los atléticos empiezan a preguntarse qué está pasando. El equipo es un esperpento, es irreconocible. No se parece al Atlético del Cholo, ¿qué está pasando? No hay una varita mágica. Simeone empieza a notar que no todo el mundo está con él. Simeone es dios en el Atlético porque se lo ha ganado, pero los dioses en el deporte no son eternos. No digo que el Cholo haya dejado de serlo, pero va camino de ello”, argumentó el periodista Manu Carreño de la Cadena SER. Y el cronista aseveró que ha habido conversaciones con técnicos que se han postulado como hipotéticos reemplazantes en caso de que Simeone abandone el barco a final de temporada.

Este sábado, el Aleti visitará al Osasuna (9° en la tabla) en Pamplina por la Fecha 25 del torneo doméstico. Y el miércoles 23 de febrero recibirá al Manchester United por la ida de los octavos de final de la Champions League, uno de los duelos decisivos de la temporada. Vale recordar que el elenco madrileño fue eliminado en los octavos de la Copa del Rey por la Real Sociedad y apuesta todas sus fichas al certamen continental.

En conferencia, el DT analizó: “Hay que ser autocríticos, ver la realidad, algunos pensarán que es imposible llegar a la Champions, yo digo que no, que se puede, pero hay que demostrarlo con hechos porque las palabras aburren”. Lo cierto es que el tiempo apremia y cada vez se pone más cuesta arriba la pelea por el título local y la clasificación a las copas internacionales. Se sitúa a 15 puntos de distancia del líder Real Madrid y mantiene el cuarto lugar (que brinda acceso a la Liga de Campeones) junto al Barcelona, que adeuda un cotejo. Varios rivales directos le respiran en la nuca y pretenden quedarse con la plaza de entrada a la Europea League que le tocaría hoy.

SEGUIR LEYENDO: