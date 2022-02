Simeone le pidió disculpas por una brutal agresión 25 años después: la reacción del ex futbolista

La agresión del Cholo al ídolo del conjunto vasco

La miniserie “Simeone. Vivir partido a partido” que está disponible en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, repasa toda la carrera de Diego Pablo Simeone y uno de los focos está puesto en el fuerte temperamento del Cholo dentro de la cancha. Esta actitud, en algunas ocasiones, hizo que el argentino se pasara de la raya. Un ejemplo es cuando el 8 de diciembre de 1996 le propinó una brutal agresión a Julen Guerrero en un partido en San Mamés.

Al revivir las imágenes, el ahora entrenador del Atlético Madrid se mostró apenado por su accionar y aprovechó la oportunidad para pedirle disculpas, 25 años después, al ídolo del conjunto vasco y director técnico de la Selección Sub 17 de España.

Así quedó la pierna de Julen Guerrero tras la agresión de Diego Simeone

“Fue una reacción innecesaria. Sí, siempre fui fuerte, siempre fui temperamental, pero eso es una agresión. Y obviamente está mal”, comenzó su relato el hombre surgido de la cantera de Vélez Sarsfield mientras sus ojos se ponían vidriosos al rememorar la jugada desde una tablet. Y luego, añadió: “Nunca más nos cruzamos. Las veces que nos tocaba jugar con el Bilbao no le ha tocado estar, para tener al menos la posibilidad de pedir disculpas. Pero yo creo que a veces hay cosas que ni pidiendo disculpas. Sí, te sacas la situación de pedir perdón... pero lo que está mal, está mal”.

Vale destacar que al finalizar esa temporada el Cholo fue traspasado al Inter (estuvo dos años) y luego defendió la camiseta de la Lazio. Su retorno al Colchonero se produjo en 2003 Y Su último club fue Racing, donde tras su retiro comenzó su exitosa carrera como entrenador.

En una entrevista con El Larguero, de la Cadena Ser, Julen Guerrero se vio sorprendido por las palabras de Diego Simeone. “La verdad que no esperaba esto en el documental, que no pasarían nada de esto. Para mí es una acción que tengo totalmente olvidada, ya pasaron muchísimos años. Yo nunca le he dado más importancia. No creo que haya que darle más vueltas”, manifestó.

“Creo que él ha sido sincero. En este caso creo que es bueno, y agradecido con ello. Sin más. No creo que ni a él ni a mí... son cosas de hace 25 años, y creo que no hay que darle más vueltas. Hay cosas actuales mucho más importantes de las que hablar. Ya está”, remarcó el Athletic Bilbao.

Para concluir, esbozó: “Nunca es tarde para este tipo de cosas. Se agradece. En este caso es una mejor forma de pasar de página. Pasó así, ya está. Fue una acción de juego. Cada uno a lo suyo, ya está”.

