“No te voy a mentir”: la sincera respuesta de Simeone cuando le consultaron si dirigiría a la selección argentina

El Cholo Simeone habló de sus chances de dirigir a la selección argentina

Desde hace mucho tiempo, Diego Simeone no solamente se codea con los mejores entrenadores argentinos sino del mundo. El Cholo, por los logros que obtuvo en Atlético Madrid, fue considerado por el mundo del fútbol como uno de los más grandes estrategas de la última década. Y a pesar de que la Selección vive un muy buen momento durante la gestión de Lionel Scaloni, capitán del barco para levantar la pasada Copa América, el nombre del emblemático ex mediocampista albiceleste siempre está sobre el tapete.

“No te voy a mentir, hoy a la noche (por el martes pasado) pongo a las 12 y media Argentina-Colombia, veo el himno, las camisetas y donde estuve 11 ó 12 años jugando y la verdad que me gustaría estar ahí”, se sinceró el Cholo, en diálogo con el programa Vamos en el que presentó su documental “Simeone: vivir partido a partido”.

La insignia celeste y blanca lo tienta, es más fuerte que él. Aunque al mismo tiempo baja sus revoluciones y sentimientos para no dejarse llevar: “La realidad es que soy un entrenador de campo, un entrenador de día a día. Soy un entrenador como lo refleja el documental, mis compañeros cuando hablan, mis amigos cuando explican cómo soy”.

El Cholo Simeone volvió a afirmar su idea de seguir dirigiendo clubes y no selecciones (EFE/ Zipi)

“El tener el fútbol tan cortado y espaciado no lo siento hoy, lo vengo diciendo ya hace años. Ojalá que el día que lo sienta, vean del otro lado que estoy capacitado para poder hacerlo”, se ilusionó a futuro el técnico de 51 años que tuvo experiencias en Racing, Estudiantes de La Plata, River, San Lorenzo y Catania antes de desembarcar en el Aleti, donde conquistó 8 títulos (cuatro locales y cuatro internacionales).

Esta no fue la única revelación que el Cholo realizó en torno a la camiseta de la Selección, ya que también revolvió el pasado para recordar detalles de su ex compañero Juan Sebastián Verón: “Es un tipo que si lo tuviera que elegir para ganar, no tengo ninguna duda de que lo elijo. Lo tocaban a él y era mi hermano. Me sentaba al lado de él, nos cambiábamos uno al lado del otro y no lo saludaba, él no me saludaba y la relación era en el campo”.

La Brujita, quien compartió el Mundial de Francia 98 con Simeone, admitió: “Por el Cholo guardo un profundo respeto y admiración, pero no soy amigo, nunca me consideré amigo. Con el tiempo me puedo llegar a considerarlo un buen compañero”.

