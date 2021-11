Crisis en Juventus: el entrenador discutió con seis figuras del plantel

Massimiliano Allegri discutió con seis de las figuras de Juventus tras caer con Hellas Verona (REUTERS/Massimo Pinca)

Juventus sigue sin encontrar el rumbo en esta temporada pese al cambio de entrenador. La dirigencia apostó por el regreso de Massimiliano Allegri para tomar las riendas del equipo en lugar de Andrea Pirlo, pero la entidad italiana aún no logró suplir la ausencia de Cristiano Ronaldo rumbo al Manchester United sobre el cierre.

‘’Si Cristiano se hubiera ido un mes antes, tal vez el club hubiera tenido la oportunidad de trabajar en un mercado completamente diferente. No es que Ronaldo tenga la culpa, es una cuestión de mercado’', manifestó públicamente el entrenador en los últimos días.

Sin embargo, la crisis en la Vecchia Signora es aún más profunda. Luego de la derrota por 2 a 1 ante Hellas Verona en condición de visitante con dos goles de Gio Simeone, el director técnico explotó de bronca contra sus dirigidos en el vestuario. Según informó Football Italia, Allegri apuntó con dureza contra seis de sus principales figuras: Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Álvaro Morata, Moise Kean y Arthur.

El mencionado medio sostiene que el DT considera que sus delanteros y centrocampistas “deberían haber hecho mucho más”. Uno de los focos de la crítica está puesto en el flojo desempeño en la ofensiva, ya que entre Morata y Kean sólo han marcado 4 goles en la Serie A.

“Estamos enfadados, y lo sentimos. En cinco días hemos echado por la borda lo que habíamos hecho hace un mes y medio. De los 15 goles marcados hasta ahora, 11 han sido contra equipos que están entre el décimo y vigésimo puesto. Hemos de reflexionar”, reconoció el estratega en conferencia de prensa.

La Juve, luego de once presentaciones, solamente posee 15 unidades, lo que lo deposita en mitad de tabla, a 16 unidades de los líderes Napoli y Milan. Si la temporada culminará hoy, los bianconeros no clasificarían a ninguna competencia internacional, ya que se encuentran a tres de Lazio, último en acceder a la Liga de Conferencia.

Allegri, que retornó al club en donde conquistó cinco Serie A de manera consecutiva (más cuatro Copa Italia y dos Supercopas de Italia), no quiere perder el prestigio ganado y ahora apunta todos sus cañones a la Champions League, competencia que lo tiene como líder del Grupo H con puntaje ideal luego de tres presentaciones. Los italianos comparten la zona con Chelsea, vigente campeón de Europa, Zenit y Malmo. Esta tarde, desde las 17, recibirán a los rusos, quienes solamente poseen 3 unidades. En caso de triunfar podrían sellar su boleto a los octavos de final.

Con la intención de cambiar de página rápidamente, el director técnico tomó la decisión de incluir en la última práctica a Giuseppe Vercelli, el gerente del área psicológica de la Juventus desde 2011. Según Tuttosport, el entrenador considera que, además de los problemas físicos y técnicos, hay que levantar la moral del equipo de cara a los próximos compromisos.

“Me siento entrenador de la Juve. Acepté este desafío, volver aquí para quedarme el mayor tiempo posible y volver a ganar, pero no es fácil porque no se puede hacer en un día. Se necesita construcción, tanto con el club como con los jugadores. Trabajamos para eso y, aunque las cosas no vayan bien en liga, ahora toca pensar en la Champions League”, comentó Allegri en la antesala al duelo con Zenit.

