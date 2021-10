Gio Simeone reveló el especial mensaje que le envió su padre luego de que anotara cuatro goles para el Hellas Verona

Gio Simeone está atravesando el mejor momento de su carrera. El delantero con pasado en Banfield y River fue el protagonista estelar en la última presentación del Hellas Verona, cuando convirtió los 4 goles que le dieron el triunfo a su equipo sobre la Lazio por la Serie A de Italia.

El argentino anotó un doblete en la primera parte, a los 30 y 36 minutos, y facturó otra vez por duplicado en el complemento, a los 17 y 47 cuando ya expiraba el encuentro disputado en el estadio Marcantonio Bentegodi. Con su póker, Gio logró una marca que ni el propio Maradona, Crespo o Batistuta consiguieron en el torneo italiano. Además, sumó seis tantos en la temporada y quedó entre los escoltas del máximo artillero, el delantero Ciro Immobile (8), quien marcó el descuento para el elenco capitalino.

En este contexto, el nuevo héroe del Hellas Verona reveló el mensaje que el envió su padre para felicitarlo. “Me dijo que fue el mejor partido de mi carrera, que nunca me vio así, sin perder pelotas y ayudando en ambas fases”, describió. Pero lo que realmente lo sensibilizó fue una escena que quedará guardada en su memoria para siempre: “Lo más bonito ha sido ver al utilero llorar por mí, cuando me abrazó. Aquí somos como una familia”.

En una rueda de prensa ante los medios locales, el Cholito confesó que nunca se le pasó por la cabeza conformarse con el hat-trick: “Me di cuenta de que podía hacer algo más. Normalmente, uno con un hat-trick se contenta, pero yo quería más para superar mis límites”. Su producción tuvo un sabor especial, dado que en el banco de suplentes rival se encontraba Maurizio Sarri, a quien ya le había convertido por triplicado en un Fiorentina ante Nápoli de 2018. “A mí me gusta marcar goles a cualquier equipo y contra cualquier entrenador. También contra mi padre, si un día nos cruzaremos”, subrayó.

Finalmente, en un análisis profundo sobre su presente, el goleador que sueña en convertirse en una alternativa de Lautaro Martínez en el conjunto que lidera Lionel Scaloni destacó: “En Cagliari marqué cinco goles en siete partidos, llegué la Selección y todos hablaban de mí. Luego tuve Covid-19 y no jugué más por varias situaciones. Mi padre dice que se puede disfrutar solo la noche después de un triunfo, porque al día siguiente empieza otra historia. Así que ahora hay que esperar para ver qué pasa”.

Gio arribó a la Serie A en la temporada 2016/2017 cuando fue contratado por el Genoa (14 goles), y luego pasó por la Fiorentina (22), el Cagliari (18) y llegó a seis en el Hellas Verona, lo que le permite ser uno de los dos escoltas (junto a Edin Dzeko) en la tabla de máximos artilleros del torneo, a dos de Inmobile. El Cholito lleva un total de 60 tantos y 19 asistencias en la primera división italiana.

Simeone tenía un hat-trick en su carrera, el que gritó con la camiseta de la Fiorentina vs. Napoli, y 11 dobletes (cuatro con la Selección Sub 20, dos con Banfield, tres en Genoa, uno en Fiorentina y otro en el Cagliari), pero ningún póker. Por si fuera poco, es el segundo jugador que hace cuatro en un partido en la historia del Hellas Verona: el otro fue Emanuele Del Vecchio, que le hizo cinco a la Sampdoria en 1958.

