“Nunca ha sido así con las otras estrellas”: un ex PSG apuntó contra Pochettino en medio del conflicto por cambiar a Messi ante Lyon

La salida de Messi frente al Lyon tuvo repercusión mundial (Foto: EFE)

La secuencia que tuvo como protagonistas a Lionel Messi y Mauricio Pochettino generó una repercusión impensada a nivel mundial. La salida de la Pulga en el minuto 75 de partido contra el Olympique de Lyon por la quinta fecha de la Ligue 1 provocó una serie de miradas entre el futbolista y el entrenador que los fotógrafos presentes lograron capturar. Aunque el director técnico especificó las razones de su decisión, distintas personalidades vinculadas al cuadro de la capital de Francia aprovecharon para dar su opinión al respecto.

Dentro de ellos apareció Jérôme Rothen, ex jugador que supo defender los colores del PSG desde 2004 hasta el 2009. “Hubo un malentendido total. Lo vimos, Lionel Messi quería quedarse en el campo. Pochettino tomó su decisión en su corazón y conciencia. Lo que sí me parece completamente inapropiado por parte de Pochettino es que nunca ha sido así con las otras estrellas del equipo”, explicó en charla con el medio local RMC Sport.

Jérôme Rothen es panelista de varios segmentos deportivos en Francia

Y agregó al respecto: “Desde que llegó, ya fuera Neymar o Mbappé, siempre los dejaba en el campo, incluso cuando estaban mal”. Rothen, sorprendido por el veredicto de Pochettino, explicó cómo debería tratar a Lionel. “Él siempre los ha protegido a diferencia de otros jugadores como Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi... Entonces llega Lionel Messi, en cuanto a estatus y aura, Messi es muy superior a Neymar y Mbappé. Estamos hablando de Lionel Messi, el mejor jugador del planeta. Tiene un estatus especial. Debemos evitar malentendidos con su mejor jugador, especialmente desde su primera salida en el Parc des Princes”, declaró.

Para fortuna de Mauricio, Mauro Icardi apareció sobre la hora para mantener el puntaje ideal del equipo con seis victorias y 18 puntos. “Hay tantas señales que no son buenas. Es un gran error de Pochettino, debería haberlo dejado en el campo. No sé a qué jugó. ¿Quería marcar territorio? No espero, porque allí está completamente loco. Vas a poner a tu mejor jugador en tu espalda. Deja huellas este tipo de eventos. Y la imagen es terrible. Cometió un grave error. Pochettino se estrelló allí”, concluyó el ex volante francés.

Lo cierto es que esta mañana en el predio de Saint Germain, el director técnico tuvo una breve charla con Messi para aclarar los sucedido en el Parque de los Príncipes el último fin de semana. Además, la Pulga no pudo entrenar con normalidad el lunes producto de una molestia en la rodilla izquierda y se perderá la séptima jornada del campeonato doméstico frente al Metz del próximo miércoles 22. En la cercanía a una nueva fecha de Champions League y otra ventana internacional con Argentina, un poco de descanso no vendrá mal para el físico de Lionel.

