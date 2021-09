Portugal-Irlanda y Francia-Bosnia, lo más destacado de las Eliminatorias de Europa: hora, TV y formaciones

Portugal-Irlanda y Francia-Bosnia, los destacados de la jornada (Gettyimages)

Las Eliminatorias de Europa rumbo al Mundial de Qatar 2022 empiezan a tomar color y 13 interesantes compromisos a lo largo del viejo continente le darán comienzo a la Fecha 4 de la competencia. Sobresalen las presentaciones de varios poderosos, como la Portugal de Cristiano Ronaldo, la Francia campeona del mundo o los Países Bajos.

GRUPO A:

Portugal-Irlanda:

Portugal busca mirar a todos desde arriba ante Irlanda (Gettyimages)

Con Cristiano Ronaldo en el centro de la escena luego de abandonar Juventus para regresar al Manchester United y al estar al borde de quebrar un impactante récord, Portugal buscará dar un nuevo paso hacia adelante en su lucha por asegurarse un boleto a la máxima competencia. Desde las 15.45 chocará ante Irlanda, elenco que sucumbió en sus dos presentaciones.

Los lusos lideran la zona con 7 unidades, producto de dos victorias y una igualdad, pero al mismo nivel se encuentra Serbia (esta jornada tendrá fecha libre). Los balcánicos, por diferencia de gol, deberían disputar un playoff para llegar a Qatar.

“Hoy ya no es fácil ganarle a nadie, eso ya no existe”, recalcó el entrenador Fernando Santos en conferencia de prensa. El estratega también puntualizó en que deben focalizarse en vencer a Irlanda y no en tratar de ayudar a CR7 en convertirse en el máximo goleador a nivel selecciones.

Estadio: Estadio Algarve

Hora: 15.45

Televisación: ESPN

Luxemburgo-Azerbaiyán

A la misma hora, pero en el Estadio de Luxemburgo, el local quiere mantener viva su ilusión ante el colista Azerbaiyán. En caso de quedarse con los tres puntos, los dirigidos por Luc Holtz quedarán a tiro de la cima del grupo.

Estadio: Estadio de Luxemburgo

Hora: 15.45

Tabla de posiciones:

Portugal 7 (+3)

Serbia 7 (+2)

Luxemburgo 3

Irlanda 0

Azerbaiyán 0

GRUPO D:

Francia-Bosnia:

Francia busca levantar ante Bosnia (Gettyimages)

Los campeones del mundo, luego de su irregular Eurocopa, buscarán mantenerse firmes en su camino para adjudicarse un ticket a la Copa del Mundo del próximo año. Enfrente tendrán a una Bosnia que necesita sumar para soñar con los playoffs. Desde las 15.45, en el Stade de la Meinau. Televisará DirecTV.

Didier Deschamps tendrá a disposición a la mayoría de sus figuras, menos a N’Golo Kanté, quien será resguardado por una molestia en uno de sus tobillos. El que sí será de la partida es Kylian Mbappé, quien fue protagonista durante el cierre del mercado de pases debido al fuerte interés del Real Madrid por contratarlo; aunque el PSG se mostró tajante.

Los galos comandan las acciones con 7 unidades, cuatro más que Ucrania, su más inmediato perseguidor. La visita, por su parte, solamente posee un punto, producto de una igualdad 2-2 ante Finlandia en la primera fecha. Ambos equipos se vieron las caras el 31 de marzo en la jornada pasada. En esa oportunidad Les Blues ganaron por 1 a 0 con un gol de Antoine Griezmann, quien acaba de ser transferido al Atlético Madrid desde Barcelona.

Estadio: Stade de la Meinau

Hora: 15.45

Televisación: DirecTV

Kazajistán-Ucrania

Los dirigidos por Oleksandr Petrakov no quieren perderle pisadas a Francia, y para ello deberá hacerse fuerte en su excursión a la casa del colista Kazajistán. La visita, con 3 unidades, es el único escolta y hoy estaría accediendo a los playoffs, mientras que el local aparece en el último lugar junto a Bosnia con sólo 1 punto.

Estadio: Astana Arena

Hora: 15.45

Tabla de posiciones:

Francia 7

Ucrania 3

Finlandia 2

Bosnia 1

Kazajustán 1

GRUPO F:

Dinamarca-Escocia:

Estadio: Parken Stadion

Hora: 15.45

Televisación: DirecTV

Islas Feroe-Israel:

Estadio: Tórsvøllur

Hora: 15.45

Moldavia-Austria

Estadio: Zimbru

Hora: 15.45

Tabla de posiciones:

Dinamarca 9

Escocia 5

Israel 4

Austria 4

Islas Feroe 1

Moldavia 1

GRUPO G:

Noruega-Países-Bajos:

Estadio: Ullevaal Stadion

Hora: 15.45

Televisación: DirecTV

Letonia-Gibraltar:

Estadio: Daugava

Hora: 15.45

Turquía-Montenegro

Estadio: Vodafone Park

Hora: 15.45

Tabla de posiciones:

Turquía 7

Países Bajos 6 (+7)

Montenegro 6 (+3)

Noruega 6 (+1)

Letonia 1

Gibraltar 0

GRUPO H:

Malta-Chipre:

Estadio: Ta’Qali National Stadium

Hora: 15.45

Rusia-Croacia:

Estadio: Luzhniki

Hora: 15.45

Eslovenia-Eslovaquia

Estadio: Stožice

Hora: 15.45

Tabla de posiciones:

Croacia 6 (+3)

Rusia 6 (+2)

Eslovaquia 5

Chipre 4

Eslovenia 3

Malta 1

