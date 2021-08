La íntima charla entre Javier Pastore y el presidente del PSG luego del fichaje de Messi: “Me dijo que era al primero que llamaba”

El cordobés defendió la camiseta del PSG durante siete temporadas seguidas (Foto: Getty Images)

El proceso a largo plazo que viene realizando el Paris Saint Germain llegó a su punto máximo con la incorporación de Lionel Messi. Hace muchos años que el cuadro de la capital de Francia trabaja para dominar el continente y algunos de los futbolistas que están hace muchos años son Marco Verratti o el caso de Marquinhos que todavía permanecen en la institución. Después, hay otros jugadores que dejaron su marca al defender la camiseta como es el ejemplo de Javier Pastore.

En charla con Cadena 3, el volante reveló que el presidente Nasser Al-Khelaïfi se comunicó con él una vez que logró concretar el fichaje de la Pulga. “Aunque finalmente yo no haya tenido nada que ver, me dijo que era al primero que llamaba. Me puso muy contento”, reveló. Y agregó al respecto: “El mundo va a pensar sólo en el PSG. Ha sido una contratación increíble y el club esperó el momento justo. Los dueños son muy ambiciosos y hoy tiene los mejores jugadores del mundo”.

Además, recordó su paso por el equipo francés donde tuvo una estadía de siete temporadas entre el 2011 y 2018. “Cuando llegué se armó un grupo lindo, después se sumó Ezequiel Lavezzi y esa buena onda permaneció durante años”, explicó sobre la intimidad del plantel. Por otro lado, contó detalles sobre cómo es la convivencia en el predio de Saint Germain: “Messi va a tener a sus compañeros de mejores amigos porque es un grupo muy lindo y llevará al club a lograr cosas importantes”.

La Copa de Francia 2018 fue el último de los 19 títulos que Pastore ganó en el club (Getty Images)

Para cerrar, recordó las cinco veces que le tocó salir campeón de la Ligue 1 y otras que no pudo conquistar el torneo. “Hubo un año que pensábamos que ganábamos de taquito, y el Mónaco no paró de sumar y salió campeón”, rememoró en primera persona. Para cerrar, explicó por qué el fútbol francés no es tan fácil como aparenta: “En la competencia te encontrás con equipos que se paran bien atrás, otros que te salen a jugar de igual a igual. Los partidos hay que jugarlos, hay mucha calidad”, recalcó.

El cordobés levantó un total de 19 títulos durante su estadía en el PSG con un total de cinco ligas, cinco Supercopas de Francia, cinco Copas de la Liga de Francia y cuatro Copas de Francia. Lamentablemente, nunca pudo conquistar un torneo internacional pero fue una pieza fundamental en el desarrollo de la institución para llegar a lo que es en la actualidad. El presidente del club lo reconoce y se lo hizo saber de manera personal con un llamado telefónico.

