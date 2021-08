Sergio Agüero, entre las primeras prácticas del Barcelona y su nuevo “caprichazo”: una innovadora Ferrari

Agüero posó con una Ferrari en una concesionaria de Barcelona

Sergio Agüero comenzó una nueva etapa en su carrera futbolística después de hacer historia en la Premier League con el Manchester City durante diez años. Tras conquistar la Copa América y tomarse unas buenas vacaciones, el delantero argentino ya está a las órdenes de Ronald Koeman en Barcelona.

Con apenas una semana recién cumplida como futbolista culé, el ex Atlético de Madrid aprovechó en sus ratos libres para pasear y conocer algunos lugares de la ciudad catalana, entre ellos la reconocida concesionaria JM Automoción, en donde se fotografío con un lujoso vehículo.

En la imagen que publicó la cuenta oficial del establecimiento se pudo ver al Kun vestido con una remera blanca y unas bermudas de jean al lado de un Ferrari SF90 Stradale, valuado en medio millón de euros.

“Gracias por la visita”, escribió la cuenta oficial de JM Automoción debajo de la foto. Si bien no quedaba claro si el delantero terminó comprando el espectacular auto deportivo, el medio catalán Mundo Deportivo afirmó que ése fue su primer “caprichazo” tras aterrizar en Barcelona.

Agüero en su primer entrenamiento de pretemporada con el equipo blaugrana (Europa Press)

Agüero “no ha perdido tiempo y ya se ha dado su primer ‘caprichazo’”, aseguró el periódico español sobre el modelo más innovador de Ferrari. Sin ir más lejos, es el primer automóvil híbrido en la historia de la prestigiosa marca italiana. El bólido cuenta con cuatro motores que de los cuales tres son eléctricos, lo que le permite alcanzar una fuerza de 220 CV. El restante es de gasolina 4.0. Con estos mecanismos, el auto puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,5 segundos.

Aguero sorteó uno de sus autos antes de abandonar Manchester

Éste sin embargo no es el primer vehículo de alta gama que ostenta el garaje el argentino. Ya que anteriormente también se lo pudo ver en un Ranger Rover Lumma CLR SV, un Nissan GT-R y un Ferrari GTC4 Lusso, además del Range Rover Evoque que terminó sorteando entre los empleados del Mancheste City antes de partir.

Como si fuera poco, también tuvo entre sus manos un Lamborghini del que aseguró en una entrevista que no le dio mucho uso. “La verdad que sí, para qué mierda me compré una Lamborghini. Debe tener 1200 kilómetros en seis años, no la usé nunca. Hace dos años que estoy pensando para qué mierda compré ese coche. Fue muy al pedo. Ahora está ahí, lo único que hace es cagarse de frío con la lluvia. Está afuera, tiene telarañas y todo...”, reconoció entre risas en el programa Santo Sábado, conducido por Guillermo López y Soledad Fandiño.

Aquel vehículo al que hace referencia, lo compró en octubre de 2014, luego del subcampeonato obtenido en el Mundial de Brasil, aunque todo indica que que al parecer no terminó disfrutándolo.

