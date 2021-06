“Operación Lautaro”: aseguran que Martínez está cada vez más cerca de ser fichado por el Barcelona

Lautaro vuelve a sonar fuerte en el Barcelona (REUTERS/Daniele Mascolo)

La que podría ser la bomba del mercado europeo fue tapa de un diario catalán hoy: “Operación Lautaro” fue el título de la portada de Sport, que asegura que el Toro está cada vez más cerca del Barcelona. La noticia fue replicada rápidamente en Italia y también en Argentina, mientras el futbolista que acaba de ser campeón con el Inter de Milán está concentrado con el seleccionado nacional pensando en el debut por Copa América.

En el medio catalán brindaron detalles de la posible operación: “El Inter pretende al brasileño que es propiedad del Barça para suplir la futura marcha de Achraf Hakimi. El Barça le incluiría para rebajar el precio del argentino, que quedaría en unos 55 millones de euros”.

Cuando parecía que el Neroazzurro conseguiría la renovación del atacante bahiense de 23 años, su representante reveló que las tratativas se frenaron. La idea del Inter es extender su vínculo hasta 2024 con una mejora salarial, aunque a Martínez lo tienta la idea de tirar paredes con Lionel Messi y Sergio Agüero en el Camp Nou.

La tapa del diario catalán Sport

La llave para que se abra esta puerta está en Emerson Royal, lateral derecho del Betis por el que el Barça desembolsó 9 millones de euros para contarlo la próxima temporada. Este fichaje podría llegar a ser abortado con la condición de que el Inter lo acepte como parte de pago por Lautaro en una operación “a tres bandas”. Es decir que el brasileño no iría al Barcelona sino que volaría a Italia para sumarse al Inter y serviría para reducir el valor del pase del 10 interista.

Los italianos están a punto de vender a Achraf Hakimi, que es seguido de cerca por el París Saint Germain y Chelsea, dos de los clubes más poderosos del continente (estarían dispuestos a pagarlo entre 60 y 80 millones de euros). Y lógicamente antes quieren asegurarse de cubrir el sector derecho de la defensa con un futbolista de calidad internacional. Emerson Royal cumple los requisitos pero para su arribo tendrán que soltar a uno de los hombres más importantes que tuvieron la última temporada.

Barcelona ya fichó al Kun Agüero y está a punto de cerrar al holandés Memphis Depay, quien firmaría la próxima semana. Pero la directiva presidida por Joan Laporta va por más mientras define la renovación de contrato de Lionel Messi. Tanto Lautaro como Emerson están enfocados al 100% en la Copa América pero de reojo van viendo dónde estará su destino.

No hace mucho habían vinculado en España a Lautaro con el Atlético Madrid de Diego Simeone, que por ahora no volvió a avanzar por él. El futuro del ex Racing de Avellaneda parece estar en Milán o Cataluña.

