La terminante frase de Gerard Piqué sobre su futuro como futbolista de Barcelona

Gerard Piqué, con decisión tomada sobre su futuro (REUTERS/Albert Gea)

Para Gerard Piqué es Barcelona o nada. El emblemático defensor culé así lo aclaró en una entrevista que se emitió por Twitch con el reconocido streamer Ibai Llanos: “El día que deje de jugar en el Barça, dejaré el fútbol. Jamás jugaré en otro equipo. Aquí lo tenemos todo. Hay gente que se mueve por el dinero y otra que se mueve por otras”.

La terminante frase del defensor de 34 años que se formó en La Masía pero también jugó a préstamo en Manchester United y Zaragoza de España antes de retornar al Barcelona en 2008 para ganar nada menos que 30 títulos fue evidentemente pensada: “Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol. No voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barça” .

En el último tiempo Piqué fue blanco de las críticas por sus actuaciones en partidos importantes en los que el Barcelona besó la lona. Los catalanes no se consagran hace tiempo a nivel continental (la última conquista de la Champions League fue en 2015 y las tres siguientes quedaron en manos del Real Madrid) y la Copa del Rey obtenida en la temproada que acaba de terminar tuvo sabor a poco.

Piqué lo tiene decidido: el tiempo que le queda en el fútbol será solamente en Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

“La crítica es parte del fútbol. Cuando saltas a un campo ya sabes a lo que te expones. El fútbol es lo más sentimental que hay y está a la altura de la política. Hay que aceptar las críticas”, fue la reflexión que realizó uno de los referentes y capitanes que tiene la plantilla culé junto a Lionel Messi.

Y es que para Piqué después de la carrera como futbolista habrá vida: es propietario del club FC Andorra y además también formó lazos importantes como dirigente en el mundo del tenis. ¿Más? En sus genes tiene apetencia por lo directivo y político, ya que su abuelo Amador Bernabéu llegó a ser vicepresidente del Barcelona y delegado de la Real Federación Española de Fútbol.

“Es algo que siempre he dicho que me hace ilusión, es el club de mi vida”, fue cuando le consultaron si desea en algún momento ser presidente del Barcelona. “Lo tenemos que ver, queda mucho y me gusta sentirme jugador aún. Cuando me retire veremos cuáles son los planes. Es un poco el comentario que hace gracia”, ahondó.

La directiva del Barça con Joan Laporta a la cabeza busca refuerzos en el mercado para jerarquizar al grupo e ir de una vez por todas por la Liga de Campeones que se le niega hace 6 años. En los próximos días darían a conocer una noticia importante en el Mundo Barcelona: la renovación de Lionel Messi.

SEGUIR LEYENDO: