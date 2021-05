Cortocircuito entre Laporta y Koeman: la frase sobre el estado de salud del entrenador que generó polémica

Joan Laporta habló sobre el estado de salud de Ronald Koeman

La continuidad de Ronald Koeman en el Barcelona -junto a la renovación del contrato de Lionel Messi- fue uno de los temas salientes en la conferencia de prensa que ofreció este viernes el presidente del club, Joan Laporta. Por fuera del aspecto deportivo, hubo una definición del mandatario sobre el estado de salud del entrenador que generó honda preocupación y que motivó una desmentida de parte del neerlandés y de su equipo de asesores.

En las últimas horas se supo que Koeman ingresó a un hospital, aunque inicialmente no se dieron a conocer los motivos de esta visita. En la prensa española las versiones hablaban de que el DT había sufrido un “ataque de ansiedad” a raíz de la situación de estrés que vive por su presente en el club español. Las declaraciones de Laporta en la rueda de prensa no hicieron más que aumentar la incertidumbre. “Ayer nos dio un susto preocupante, pero por suerte está bien. Le dije que tranquilidad. Estamos hablando con un respeto absoluto”, dijo el máximo directivo de la entidad Blaugrana.

Desde los Países Bajos las noticias respecto del estado clínico de Koeman lograron generar cierta tranquilidad. Según el periódico De Telegraaf, se trató simplemente de una revisión de rutina a causa del cateterismo cardiaco al que fue sometido en mayo del año pasado. Se trata de un procedimiento que debe hacer cada tres meses. “Se encuentra en perfecto estado de salud”, publicó el medio neerlandés.

La empresa Wasserman, encargada de la representación del DT del conjunto catalán, hizo un duro descargo en sus redes sociales: “Las palabras del presidente del Barcelona, Joan Laporta, durante su conferencia de prensa respecto del ataque de ansiedad de Ronald Koeman son exageradas. Ronald ha ido al hospital para un control de su presión arterial y una chequeo de rutina que se le suele hacer a personas con su historial médico. Lamentamos la forma en que esto fue abordado por la prensa. Ronald está bien y no hay nada de qué preocuparse”, recalcaron desde las redes sociales de la companía.

El tuit de Koeman que generó tranquilidad

Horas más tarde fue el propio Koeman el que se encargó de desmentir las versiones maliciosas y preocupantes sobre su estado. “No crean nada de lo que escuchan. Estoy saludable y eso es lo único que importa en la vida”, escribió en su cuenta de Twitter, junto a una foto en la que se lo ve sonriente, con sus pulgares en alto.

Ya terminada la temporada con el Barcelona, el entrenador se trasladará a su país junto a su familia a la espera de las novedades sobre su futuro profesional. “Tuvimos aquella reunión y nos hemos emplazado para la próxima semana para acabar de decidir estas cuestiones. Ha habido mucho revuelo pero desde el respeto y la admiración que tenemos a Ronald Koeman, que ganó la final de Wembley, y por un profesional que tiene contrato en vigor”, dijo Laporta en su rueda de prensa.

Y, agregó: “Ya le he dicho a Ronald lo que debía decirle. Fui muy claro. Creo que vamos por buen camino. No queremos dejar nada por hablar y por concretar. Estamos en esas conversaciones y el primero que sabrá nuestra decisión será Ronald. Vamos aproximando muchas posturas y en eso estamos. Cumple el perfil. Ronald tiene contrato, un año más y eso le debe dar tranquilidad que no debe precipitarse nada en función de la decisión que acabemos tomando”.