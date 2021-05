Marcelo finalmente podrá jugar la semifinal de Champions League: el malentendido que generó una ola de memes

El brasileño integrará la lista de convocados para enfrentar al Chelsea (Reuters)

Las tareas democráticas parecían que se iban a interponer a las deportivas para Marcelo, ya que todo indicaba que el defensor estrella del Real Madrid se incorporaría al personal de un colegio electoral con motivo de las celebraciones de los comicios regionales de la Comunidad de Madrid.

Su ausencia era prácticamente un hecho en los días previos, incluso tras ser elegido por las autoridades municipales como miembro de refuerzo de la mesa electoral, se presentó a primera hora de este día en la institución del barrio de La Moraleja.

Sin embargo, poco tiempo después de su llegada (cerca de las 8:30 de la mañana), se conoció que pudo liberarse de ese compromiso para viajar con el equipo a Londres y afrontar el partido decisivo de vuelta de Champions League del día miércoles gracias a una mujer que tomó su lugar.

Tal como informaron desde España, una señora se presentó como voluntaria para sustituirlo como vocal de su mesa ubicada en el Liceo Europeo de La Moraleja (Alcobendas). En la constitución de la mesa no se presentó el titular, lo que obligaba al jugador madridista a quedarse durante toda la jornada en el colegio electoral.

Uno de los que anunció lo que estaba sucediendo fue el medio español “La Sexta”, a través de sus redes sociales: “Marcelo se ha personado para cumplir con su papel de vocal suplente en la mesa asignada. Sin embargo, una señora mayor, que era segunda suplente de vocal, se ha ofrecido para suplirle y viajará a Londres con el equipo”.

Automáticamente los usuarios comenzaron a responder con una ola de memes al entender, de manera bromista, que la “señora mayor” lo suplantaría en el Stamford Bridge.

Posteriormente, el canal televisivo se rectificó con un mensaje acorde al tono que había tomado su información: “A modo de aclaración, ya que evidentemente el tuit quedó un poco ambiguo: el que viajará a Londres para jugar con el Real Madrid es Marcelo, no la señora, que no sabemos si viaja o no, pero no está inscrita para la Champions”.









































Marcelo, nacido en Brasil, se nacionalizó español en 2011. Los adultos que figuran en el censo electoral del país son elegidos al azar para participar en los colegios electorales, algo por lo que reciben una compensación de 65 euros (72 dólares).

Si bien, el Real Madrid había pedido que Marcelo fuera excusado debido al partido del Chelsea, su petición fue rechazada.

El arribo de la mujer al puesto de vocal suplente, le permitió al brasileño eludir la obligación de estar localizable durante toda la jornada electoral, tal y como establece la ley, y pudo viajar con el equipo a Inglaterra, donde se concentrará para afrontar el miércoles el partido ante el conjunto blue.





