El futuro de Cristiano Ronaldo: la opción que analiza para cuando expire su contrato con la Juventus

Cristiano Ronaldo evalúa opciones para cuando acabe su contrato con la Juventus (Foto: REUTERS)

A juzgar por su edad, es normal pensar que Cristiano Ronaldo atraviesa los últimos años de su carrera. Pero el astro portugués sigue marcando goles con la camiseta de la Juventus y no parece dispuesto a retirarse. Su contrato con el club italiano expira en junio de 2022, ya con con 37 años, por lo que ha empezado a barajar algunas opciones.

Según lo manifestó el periodista Claudio Raimondi en el canal SportMedia y también lo publicó en su portada el diario portugués Record, Cristiano Ronaldo quiere jugar en el Sporting de Lisboa a partir de la temporada 2022/23. Es decir, regresaría al club donde debutó como profesional.

“Cristiano Ronaldo quiere terminar en el Sporting. El crack ya marcó su objetivo”, publicó este diario deportivo en su tapa.

"Cristiano Ronaldo quiere terminar en el Sporting", publicó el diario Récord

Por su parte, Claudio Raimondi amplió la información. Hizo foco en los motivos por los que CR7 no iba a regresar al Manchester United o el Real Madrid, y además reveló cuánto tiempo tendría pensado jugar en la institución donde comenzó su aventura.

“La vuelta a España, al Real Madrid, no es una hipótesis concreta, mientras que el Manchester United no tiene el poder económico para llevar a cabo tal operación. No hay condiciones para que Ronaldo se vaya de la Juventus, sobre todo desde el punto de vista personal y de conexión con todos los patrocinadores. Ronaldo tiene una idea para su futuro que revelaremos aquí de primera mano: quiere terminar su ciclo en la Juventus y luego jugar dos años en el Sporting de Lisboa”, argumentó.

Esta información llega una semana después de que se supiera que Ronaldo compró el departamento más caro de Lisboa, valuado en USD 8,7 millones. El delantero de la Juve, que lucha por terminar lo más alto posible en la Serie A y al menos ganar la Copa Italia, compró un penthouse en un edificio de 20 pisos donde habitan muchas celebrities locales.

Cristiano Ronaldo debutó con 17 años en el Sporting de Lisboa (Foto: REUTERS)

Cristiano desembarcó en Lisboa proveniente de Madeira cuando tenía solamente 12 años. Se alejó de su familia para unirse a la academia del Sporting en 1997. Fue promovido al primer equipo para la campaña 2002/03, debutando como profesional con solamente a los 17 años. Hizo cinco goles en 31 partidos esa temporada antes de ser que Sir Alex Ferguson lo lleve a Old Trafford.

Fue en el Manchester United donde inició su transformación en uno de los mejores futbolistas de su época. Después fue traspasado al Real Madrid y finalmente recaló en la Juventus. Ahora, el cinco veces ganador del Balón de Oro debe buscar un siguiente paso para su fantástica trayectoria deportiva.

