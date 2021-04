Escándalo en el arbitraje del duelo entre Barcelona y PSG por la Champions femenina: las sospechas tras el conflicto entre Superliga y UEFA

El resumen del partido de la ida de las semifinales entre Barcelona y PSG

Fueron días frenéticos los que se vivieron en el ambiente del fútbol a nivel mundial con la creación, y la pronta disolución, de la Superliga europea. Mucho se habló sobre si habría castigos por parte de la UEFA para los clubes fundadores por tratar de dividir las aguas, sin embargo, desde la entidad no se pronunciaron sobre el tema.

La pelota continuó rodando y, a días de las semifinales masculinas de la Champions League, se disputaron las correspondientes en la categoría femenina entre el Barcelona y el PSG. Dos clubes que fueron protagonistas en esa disputa de poder: mientras que el conjunto español fue uno de los 12 fundadores, el parisino se negó a formar parte desde el primer momento.

Desde España, Jordi Mestre, ex vicepresidente deportivo del FC Barcelona, consideró que éste tema fue clave en el resultado que se produjo en el duelo de ida, en el que las culé empataron 1-1 de visitantes con tres penales no señalados.

Jugadas polémicas del encuentro entre el Barcelona y el PSG

Dentro del campo, Barcelona abrió el marcador a los 13 minutos por medio de un remate de cabeza de Jennifer Hermoso y vio como el cuadro local lo empataba a los 22 gracias a un tanto de la estadounidense Alana Cook tras el cobro de un cuestionado tiro de esquina.

La polémica empezó a circular en el ambiente. Pero las dirigidas por Lluís Cortés iban a estallar después que la árbitra Olga Zadinova considerara inexistentes hasta tres penales en contra del PSG en los minutos 36, 45+1 y 59.

Antes del descanso, las españolas reclamaron un penal sobre Mapi León de Dudek y en la reanudación dos manos dentro del área, que posteriormente fueron muy cuestionadas en las redes sociales con videos de las repeticiones de la jugada.

La colegiada Olga Zadinova fue una de las protagonistas en el partido de ida de las semifinales de Champions League entre Barcelona y PSG (Reuters)

“Es increíble que el PSG acabara con once futbolistas”, consideró el ex vicepresidente deportivo del Barcelona Jordi Mestre en declaraciones al periódico catalán Mundo Deportivo antes de referirse a las polémicas puntuales y la relación que podría tener con la situación que se vive en el fútbol de Europa.

“El PSG es uno de los equipos que se ha desvinculado de la Superliga. Al Khelaifi se negó a formar parte del nuevo campeonato, dando su apoyo a la UEFA y siendo uno de los principales aliados de Ceferin para que no saliera adelante… al final a uno le cuesta no malpensar”, lanzó.

“Fue un escándalo, no solo por los tres penaltis que no pitó la colegiada, también por la dureza que sufrió el equipo. No se puede tolerar un arbitraje así. Una cosa es jugar con agresividad y la otra es ir a hacer daño. Y la colegiada fue cómplice de todo ello por su permisividad”, sentenció.

Las jugadoras del Barcelona se mostraron molestas con la actuación de la árbitra (Reuters)

Pese a lo sucedido, el Barcelona logró un resultado positivo al igualar 1-1 con las parisinas, que vienen de superar en cuartos de final al Olympique de Lyon (campeonas de la competencia en las últimas cinco temporadas de forma consecutiva).

El duelo de vuelta está programado para el próximo domingo, en donde el cuadro culé será local en el Johan Cruyff arena. Allí correrán con cierta ventaja por el tanto de visitante pero nada está cerrado.

En la otra semifinal, el Bayern Múnich se alzó con la victoria en su casa al superar por 2-1 al Chelsea. La final se disputará el 16 de mayo en Gotenburgo, Suecia.

