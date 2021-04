Explosivas declaraciones cruzadas entre José Mourinho y Paul Pogba: “Me importa un bledo lo que diga de mí”

Paul Pogba y José Mourinho compartieron equipo en el Manchester United pero su relación actualmente está rota (AFP)

Durante poco más de dos temporadas, José Mourinho y Paul Pogba fueron dos de los pilares del proyecto del Manchester United. Un técnico muy ganador y un futbolista de mucho talento que en la primera campaña que compartieron lograron ser campeones de la UEFA Europa League y la Copa de la Liga inglesa. Pero su relación se rompió y actualmente se han tirado con munición pesada.

Todo comenzó porque en una entrevista concedida a la cadena Sky Sports, el futbolista francés de 28 años habló sobre la gestión de vestuario del DT portugués y la comparó incluso la que ahora hacer Ole Gunnar Solskjaer.

“Lo que tengo ahora con Ole es diferente, él no iría contra los jugadores. Nunca iría contra los jugadores. Quizás Ole no los elegiría, pero no nos dejaría de lado como si ya no existiéramos. Esa es la diferencia entre Mourinho y Ole. Una vez tuve una gran relación con Mou, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sé lo que pasó pero se acabó. Eso es lo extraño que tuve con él y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé”, dijo Pogba.

Estas palabras no cayeron para nada bien a un Mourinho que siempre declara sin tapujos. “Me importa un bledo lo que diga Pogba de mí. No me interesa en absoluto”, disparó el actual estratega del Tottenham al charlar también con el mismo medio tras el 2-2 de su equipo ante el Everton en la Fecha 32 de la Premier League.

José Mourinho también cargó contra Ole Gunnar Solskjaer su predecesor en el banquillo del Manchester United (Foto: REUTERS)

Y no quedó ahí. Mourinho también criticó a Solskjaer porque su predecesor en el banquillo del Manchester United. El técnico noruego opinó sobre una acción ocurrida en el último choque entre ambos con el surcoreano Heung-Min Son. “Si mi hijo se queda en el suelo durante tres minutos y necesita que sus diez compañeros le ayuden a levantarse, les puedo decir que no tendrá nada para comer”, afirmó.

The Special One aprovechó esos dichos para hablar sobre el técnico tan alabado por Pogba: “Déjame decirte algo. Estoy muy, muy sorprendido de que después de los comentarios que Ole hizo sobre Sonny, no me preguntes al respecto. Es muy, muy triste. Es realmente triste que no tengas la honestidad moral para tratarme de la misma manera que tratas a los demás. Solo quiero decir, Sonny tiene mucha suerte de que su padre sea mejor persona que Ole, porque creo que un padre, yo soy un padre, siempre tienes que alimentar a tus hijos, no importa lo que hagan.”

