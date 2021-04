De su “vergüenza” en la infancia por usar una silla de ruedas a jugar en el Barcelona: las confesiones de Martin Braithwaite

Martin Braithwaite tuvo que atravesar un REUTERS/Albert Gea

No tiene el cartel o la fama de varias estrellas con las que comparte vestuario pero Martin Braithwaite puede sacar pecho de haber logrado el sueño de su vida. Este delantero danés de 29 años, quien fichó por el FC Barcelona en febrero del 2020, atravesó un “viaje infernal” para ser futbolista profesional y codearse con figuras como Lionel Messi, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé, entre otros.

“Yo quería ser futbolista y no tenía ‘plan B’”, dijo Braithwaite en una entrevista para la CNN en la que explicó que cuando era chico tuvo que lidiar con una patología que lo dejó un tiempo en silla de ruedas.

En su infancia, cuando tenía unos 5 años, una enfermedad llamada el síndrome de Legg-Calvé-Perthes le impidió caminar con normalidad y puso en riesgo su ilusión de ser jugador de fútbol. Fueron días muy duros para él y su familia, al punto que llegó a sentir “vergüenza” de su condición.

“No me acuerdo mucho, pero eran días muy tristes. Ves a los demás niños corriendo, jugando y riendo. Fue un momento muy difícil de mi vida. Recuerdo que sentía, cómo decirlo, vergüenza por ser diferente. No quieres ese tipo de atención”, rememoró.

Antoine Griezmann y Lionel Messi abrazan a Martin Braithwaite en una celebración de gol del FC Barcelona (Foto: REUTERS)

Este trastorno infantil, que ocurre cuando se interrumpe temporalmente la circulación sanguínea en la cabeza del fémur, conlleva un arduo tratamiento. Se corre el riesgo de que una mala rehabilitación pueda provocar dolor e incluso parálisis de la cadera, pero Martin Braithwaite logró superarlo y salió muy fortalecido de esa etapa en su vida.

Debutó profesionalmente en el Esbjerg fB de Dinamarca y luego llevó su fútbol a otra partes del mundo, como Toulouse FC (Francia) o Middlesbrough (Inglaterra), hasta que le llegó la oportunidad de su vida: jugar en el FC Barcelona de Lionel Messi.

Braithwaite, que en aquel entonces jugaba en LaLiga con la camiseta del CD Leganés, recibió el llamado de su agente cuando menos lo esperaba: “Estaba recogiendo a mi hijo del entrenamiento, y mi agente llamó y me dijo que el Barcelona estaba interesado. Dijo que parecían muy, muy interesados. Sé que en el fútbol cuando hay interés, no significa nada. Aún queda un largo camino por recorrer para que firmes los papeles.”

Martin Braithwaite ha jugado 38 partidos y ha marcado siete goles en todas las competiciones esta temporada con el Barcelona (Foto: REUTERS)

No quiso levantar sospechas y trató de evitar que los rumores lleguen lejos, por lo que mantuvo esa información en secreto. Incluso quiso ocultárselo a su esposa para no generar falsas expectativas, pero ella no tardó en darse cuenta.

“No soy un tipo que guarde secretos; realmente soy un libro abierto. Mi esposa sentiría que algo estaba pasando porque ocultar estas llamadas telefónicas. Ella simplemente sonrió y dijo: ‘Sé lo que me vas a decir’”, relató Braithwaite.

Aunque la marcha de Ernesto Valverde del club catalán le hizo perder el protagonismo, suele ser una carta de recambio interesante para Ronald Koeman. Esta campaña ha jugado 38 partidos y ha marcado siete goles en todas las competiciones. A sus 29 años, el danés Martin Braithwaite juega en uno de los clubes más grandes del mundo, algo que parecía muy lejano cuando veía a otros chicos jugar desde una silla de ruedas.

