Erling Haaland habló sobre la polémica reacción que tuvo en su último partido: “No pude controlarme”

Polémica reacción de Erling Haaland cuando le pidieron su camiseta

El enorme talento de Erling Haaland dentro del campo de juego es algo que está a la vista de todos en cada partido del Borussia Dortmund. Su potencia física y olfato dentro del área hace que el noruego mantenga uno de los mejores promedio de gol en el fútbol actual. Pero en su último encuentro en la Bundesliga, el joven de 20 años quedó en el ojo de la tormenta tras arrojarle su camiseta al rival casi sin mirarlo.

“Estaba bastante cabreado. Tuve una reacción incorrecta al tirarle la camiseta a la persona que la pidió. Lo siento por eso. Pero no pude controlarme entonces, porque estaba muy cabreado”, comentó Haaland al respecto. A pesar de haber anotado un doblete y sellar la igualdad en el minuto 90, salió notablemente ofuscado del campo de juego.

En las imágenes se ve claramente la controvertida reacción del delantero del Dortmund cuando el colegiado Daniel Siebert señaló final del encuentro. Muy enojado por el empate, se retiró rápidamente hacia el túnel de vestuarios. Y justo el español Jorge Meré le había pedido su camiseta, así que se la dio de mala gana y abandonó el césped.

El noruego está concentrado en llevar a su país a una Copa del Mundo (Foto: EFE)

Con aquellas dos anotaciones alcanzó los 33 tantos en 31 partidos esta temporada pero no fueron suficientes para que el BVB se llevase los tres puntos. “Son los medios los que escriben. Mi objetivo es mejorar y cumplir en el campo. No necesito hablar de Ronaldo y Messi. Puede que sean los mejores de todos los tiempos, por lo que me queda un largo camino por recorrer para llegar hasta ellos”, declaró Erling en conferencia de prensa en referencia ante las comparaciones.

El noruego atraviesa otra temporada de ensueño y ya despierta el interés de varios gigantes de Europa, como Bayern Munich, FC Barcelona, Real Madrid y Manchester City, equipo en el que jugó su padre y al que enfrentará en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Pero en su cabeza sueña en lograr hacer grandes campañas con la camiseta de su país natal.

“Me siento bien. Debo intentar hacer lo mismo en la selección nacional que hice con el Dortmund este año. Tengo expectativas con el nuevo entrenador. Apenas hemos hablado, sobre todo a través del móvil, así que veremos en los próximos días”, declaró sobre una nueva convocatoria donde tendrá la dura misión de llevar a Noruega a la Copa del Mundo que se celebrará en Qatar durante el año 2022.

