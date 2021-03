La historia detrás del Dream Team con jugadores de la Premier League que está preparando Jamaica para clasificar a un Mundial por segunda vez en su historia

Holgate del Everton, Antonio del West Ham y Gray del Watford, entre los anotados por la JFF

El fútbol profesional en Jamaica todavía no tiene fecha de arranque y eso levantó la preocupación en los principales dirigentes en la isla del Caribe. Desde marzo de 2020 que la pelota no rueda en la tierra de Bob Marley y esta fue la razón para elaborar un plan que domina la atención del planeta entero: formar una selección estelar con futbolistas ingleses de raíces jamaiquinas como principales protagonistas para intentar clasificar a la segunda Copa del Mundo de su historia.

El panorama en el país caribeño es desalentador ya que cerca de 700 futbolistas se encuentran sin trabajo hace aproximadamente un año. “Es una gran decepción para nosotros pero principalmente para los jugadores. Es una industria que alimenta a mucha gente y sin la actividad no pueden sobrevivir. Yo no estoy cobrando, ellos no están cobrando y están concentrados en otras actividades para llevar dinero a sus casas. La mayoría de los jugadores viven en ciudades pequeñas y están rodeados de crimen y violencia. No queremos que tomen ese camino y pedimos por favor que regrese el fútbol en Jamaica”, relató en primera persona Donovan Duckie, entrenador del Vere United de la Primera División.

Por eso, dentro de toda la problemática que existe dentro de la nación para que el gobierno apruebe aunque sea el regreso de los entrenamientos, la Jamaica Football Federation (JFF) ideó un plan alternativo con el objetivo principal de que los Reggae Boyz tengan la chance de clasificar a una Copa del Mundo sin necesidad de recurrir a los futbolistas locales, quienes llevan cerca de 365 días sin poder entrenarse como corresponde para una cita mundialista.

El futbolista con más partidos en la selección de Jamaica, Ian Goodinson, junto a Pelé

Todo nace de la relación histórica que existe entre Jamaica e Inglaterra. En 1948, luego de la segunda guerra mundial y mientras la isla todavía era una colonia británica, existió una camada entera de caribeños que emigraron hacia el país europeo en la denominada generación Windrush a causa de la gran cantidad de mano de obra que se necesitaba en el Reino Unido para reconstruir los daños generados por el conflicto bélico. En el fútbol, el caso para ejemplificar esta relación más emblemático es a la inversa de lo que plantea Jamaica hoy en día: Raheem Sterling, extremo del Manchester City, nació en Kingston pero actualmente representa a Inglaterra.

La selección jamaiquina, actualmente, tiene como referentes a Leon Bailey, extremo del Bayer Leverkusen, y Wes Morgan, defensor central campeón de la Premier League 2015/2016 con el Leicester.

Aunque ya existían los rumores de la nueva selección, el presidente de la JFF se encargó de confirmar la noticia y hasta de dar nombres al respecto. “La lista está llena de talentosos futbolistas como Michail Antonio, Max Aarons, Andre Gray, Demarai Gray, Mason Holgate, Isaac Hayden. Este último llamó personalmente a la Jamaica Football Federation para postularse a la selección de nuestro país. Después Liam Moore ya tiene en su poder el pasaporte jamaicano, Nathan Redmond, Kemar Roofe e Ivan Toney. Todos estos nombres están en proceso para obtener su pasaporte”, comenzó Michael Ricketts en charla con el programa televisivo de Jamaica Sports Max Zone. Un dato clave para esta trama es que hace un tiempo la FIFA modificó el reglamento y un futbolista que ya haya jugado en determinada Selección en un partido de una competición oficial a nivel internacional puede pedir cambiarse a otra si cumple ciertos requisitos.

Dentro de todos los nombres propios que aparecen en la lista para nacionalizar, el más conocido es Michail Antonio. El delantero de 30 años sigue demostrando todo su poder goleador y jerarquía en West Ham, actualmente dentro de zona de clasificación a las copas internacionales en la Premier League. “Ya nos reunimos con él y su agente Anne Sullivan en una charla que no duró más de una hora. Está muy contento con los nombres que le presentamos y el proyecto que tenemos. Hasta su esposa le pidió comenzar los trámites para tener el pasaporte jamaicano. Así que estamos muy cerca de poder anunciar oficialmente que es parte de la selección de fútbol de Jamaica”, advirtió el presidente de la JFF sobre los trámites.

Los goles y asistencias de Michail Antonio ¿el nuevo delantero de Jamaica?

El mandamás explicó que los trámites avanzan lentamente a causa de la pandemia generada por el coronavirus pero que están confiados en que próximamente podrán nacionalizar a todos los futbolistas. “Ya charlé con el secretario de deportes del país para que nos ayude a facilitar los procesos”, amplió Ricketts.

Además, ante las versiones de los salarios que existirán dentro de los seleccionados, el presidente no entró en polémica. “No quiero meterme mucho en tema números porque tenemos un comité especial que se está encargando de las negociaciones personalmente. No quiero que exista un duelo de salarios dentro de la selección. Buscamos asegurar y encontrar una buena relación con el plantel”, explicó Michael. Y agregó: “Le presentamos a los jugadores nuestros ingresos y cuánto estamos dispuestos a pagarles. Esto está siendo trabajado y en detalle para lograr llegar a un acuerdo lo más rápido posible”.

En Jamaica la expectativa crece día a día con armar un equipo que realmente pueda arrasar en las Eliminatorias CONCACAF que comenzarán en este mes. Pero para fortuna de los Reggae Boyz su nación ya se encuentra en la fase final, gracias a su ubicación en el ranking FIFA, donde luchará por uno de los tres boletos directos o uno al repechaje junto a Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México y tres selecciones más que llegarán desde la fase previa.

Los tres goles que anotó Jamaica en su participación de Francia 1998

Con la fecha de inicio del octogonal final proyectada para principios de septiembre, el entrenador de la selección jamaicana tiene tiempo para comenzar a trabajar con el dream team que el presidente sueña armar para repetir la hazaña realizada en 1997, donde la isla clasificó a la Copa del Mundo de Francia 1998. Allí, compartió el grupo H junto a Argentina, Croacia y Japón.

En su debut cayó frente a los europeos por 3 a 1 y la albiceleste lo goleó 5-0 (Ariel Ortega en dos ocasiones y Gabriel Batistuta en tres). Pero la felicidad llegaría en el último partido contra los asiáticos: Jamaica consiguió su primera y única victoria en un Mundial de fútbol al derrotar a Japón por 2-1 con goles de quien hoy es el director técnico de la selección nacional, Theodore Whitmore.

LA LISTA DE FUTBOLISTAS

Los 9 jugadores que Jamaica quiere nacionalizar

• Michail Antonio, delantero del West Ham, rechazó una oferta similar de Jamaica en 2016 y hasta fue convocado por Gareth Southgate para la selección inglesa en varias ocasiones donde no sumó ni un minuto.

• Andre Gray (delantero del Watford), Isaac Hayden (defensor del Newcastle), Mason Holgate (defensor del Everton) y Liam Moore (defensor del Reading) defendieron a Inglaterra en las juveniles pero no llegaron a sumar minutos en la mayor.

• Demarai Gray, mediocampista del Bayer Leverkusen, ganó 26 partidos con Inglaterra Sub-21. Pero al igual que sus compañeros, Southgate nunca le dio una chance en la Mayor.

• Max Aarons, lateral del Norwich, realizó una gran temporada y hasta fue pretendido por Barcelona, Bayern Munich y Manchester United durante el último mercado de pases. Junto a Ivan Toney (delantero del Brentfort) arrancaron el trámite para el pasaporte pero durante las últimas horas surgió con fuerza la versión que primero esperarían a conocer si serán citados por Inglaterra antes de vestir la camiseta de Jamaica.

• Kemar Roofe (delantero del Rangers) nunca fue convocado.

• Nathan Redmond, extremo del Southampton, defendió la camiseta de Inglaterra en partido frente a Alemania en 2017 pero al ser amistoso, todavía puede jugar en otro seleccionado.

