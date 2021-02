Rivaldo habló sobre el destino de Lionel Messi y encendió las alarmas en Barcelona

Rivaldo junto a Messi con la indumentaria del Barcelona

La estrepitosa caída del Barcelona frente al París-Saint Germain por los octavos de final de la Champions League reavivó la teoría de que el tiempo de Lionel Messi en el Culé poco a poco se termina. El astro argentino declaró en sus últimas entrevistas que quiere estar en un equipo competitivo y el cuadro español mostró en las últimas dos ediciones del torneo más importante a nivel europeo que no está a la altura de los demás.

Es por eso que Rivaldo, histórico futbolista blaugrana, opinó sobre el presente de la Pulga en el club. “Esta goleada ante el PSG será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou”, declaró el brasileño sin ningún tipo de dudas. Y explayó: “El Barcelona no puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos”.

Sumado a la dura derrota que sufrió el cuadro español frente al PSG, Rivaldo entiende que el desgaste de Messi viene de mucho tiempo atrás. “Está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid”, opinó recordando el presente del delantero uruguayo en el Colchonero, líder de la liga.

El Barcelona necesita al menos tres goles para lograr la remontada (Foto: Reuters)

Además, se detuvo a hablar sobre la dura serie que tendrá que dar vuelta el Culé en el Parque de los Príncipes donde necesita al menos tres goles para soñar con los cuartos de final de la Champions League. “No hay ni un jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta”, reveló el brasileño. Lo cierto es que ni Ronald Koeman fue optimista a la hora de hablar del encuentro que se disputará en París.

Para cerrar, defendió al entrenador holandés por volver a poner a un futbolista histórico luego de un tiempo inactivo por una lesión en la rodilla. “Leo críticas a Koeman por poner a Piqué. Pero cómo no lo iba a poner, si no tiene buenos jugadores para ocupar ese puesto. Normal que pusiera inmediatamente a Piqué, aunque no haya alcanzado su nivel competitivo”, concluyó.

El Barcelona tendrá cinco partidos hasta el encuentro de vuelta frente al PSG: tendrá tres jornadas de La Liga contra el Cádiz, Elche y Sevilla, volverá a jugar frente a los Blanquirrojos por la ida de la semifinal de la Copa del Rey y visitará al Osasuna por el torneo local. Luego, viajará a Francia para dictaminar su destino en la Champions League.

