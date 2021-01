“Un ciclo acabado”: Zidane atraviesa su mayor crisis en el Real Madrid tras la dura eliminación en la Copa del Rey

Zinedine Zidane ha quedado en el ojo de la tormenta tras la eliminación del Real Madrid ante Alcoyano en la Copa del Rey (Foto: REUTERS)

Hay resultados que son determinantes para el futuro de un equipo, como recientemente lo fue el 2-8 para el Barça. En el Real Madrid parece la dura eliminación en la Copa del Rey ha golpeado al vestuario y dejó en jaque a Zinedine Zidane. El DT francés, quien tenía mucho respaldo por sus éxitos como jugador y entrenador en la Casa Blanca, vuelve a estar discutido dentro del club.

No fue un marcador abultado. Apenas cayó 2-1 en un partido que se fue a la prórroga. Pero su rival era el Alcoyano, un equipo de la tercera división de España, es decir, que compite a nivel regional. Y lo hizo con un jugador menos, porque fue expulsado Ramón López antes que Juanan marque el gol del triunfo.

Por eso la prensa fueron contundentes. Tanto el diario MARCA como AS, los periódicos deportivos de la capital de España, calificaron como “bochorno” a esta eliminación y pusieron en duda la continuidad de Zizou.

La prensa deportiva de Madrid calificó como "bochorno" la eliminación del Real Madrid ante Alcoyano.

“Un ciclo acabado”, escribió MARCA en su versión web. Este medio informa que hay “síntomas de agotamiento, de desgaste y de distanciamiento” en el vestuario que encabeza Zidane y desde la directiva merengue van a esperar al cierre de la temporada para decidir el futuro del estratega galo de 48 años.

“El madridismo no está acostumbrado a digerir dos pérdidas de títulos en apenas seis días”, agrega el artículo firmado por José Félix Díaz, en alusión a la derrota ante Athletic en la Supercopa.

La despedida en semifinales de la Supercopa de España se ha sumado a otros resultados negativos. El Real Madrid solamente ganó uno de sus últimos cinco compromisos : venció al Celta de Vigo pero empató frente al Elche y Osasuna, antes de caer en las copas.

“El Real Madrid y Zidane no ganan para disgustos en la temporada 2020/21, una montaña rusa futbolística y emocional que ahora atraviesa una nueva etapa de caída en picada, lo que devuelve al técnico marsellés al borde del precipicio”, informó el portal del diario AS.

Zidane deberá enderezar el rumbo en la Liga y en la Champions League para seguir en el Real Madrid (Foto: REUTERS)

Pero no solo la prensa escrita pone en duda la continuidad de Zidane y sus esfuerzos. Según el programa El Chiringuito TV, el técnico francés no dio ninguna charla técnica ni indicaciones a sus dirigidos entre la culminación del partido y el inicio del tiempo extra. Algunos jugadores experimentados, como Marcelo, atinaron a soltar unas palabras mientras que el entrenador no dio instrucciones.

Lo cierto es que el Real Madrid todavía puede ganar dos títulos –Liga y Champions– pero hay un evidente desgaste. Al término del encuentro, Zizou dijo que el resultado “no es una vergüenza” y fue cauto al hablar de su futuro. “Pasará lo que tenga que pasar, estoy tranquilo”, soltó.

