Mauricio Pochettino respondió a los rumores que sitúan a Lionel Messi en el Paris Saint Germain

Mauricio Pochettino dio su primera rueda de prensa virtual como DT del Paris Saint Germain (Foto: @PSG_inside)

A pocas horas de su estreno en el Paris Saint Germain, el entrenador argentino Mauricio Pochettino no ha podido esquivar uno de los temas más candentes del mercado de transferencias: el posible traspaso de Lionel Messi desde el Barça al elenco parisino.

En la rueda de prensa virtual de cara al choque ante Saint-Étienne correspondiente a la Fecha 18 de la Ligue 1, le preguntaron a Poch si el fichaje del astro argentino sería un buen regalo en vísperas del Día de los Reyes Magos, que se celebra el 6 de enero.

“Ya Papá Noel hizo un gran trabajo trayéndome aquí al PSG. Agradezco al presidente Al-Khelaifi y a Leonardo por la confianza que han depositado en nosotros. Todos los rumores los vamos a dejar para más adelante para cuando estemos más asentados”, sentenció.

Pochettino valoró la posibilidad de dirigir al Paris Saint Germain y no cerró las puertas a Lionel Messi (Foto: Shutterstock)

No obstante, el ex DT del Tottenham cerró su réplica con una frase que no cierra la puerta a Messi ni a ninguno de los jugadores que empiezan a sonar como posibles refuerzos: “Cualquier buen jugador será bienvenido, obviamente. Por supuesto el club está al tanto de las posibilidades que hay en el mercado. Tenemos un gran abanico de jugadores y tomaremos la mejor decisión.”

En dicha videoconferencia con los medios, Pochettino también tuvo tiempo para analizar la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League contra el Barça –a jugarse el 16 de febrero y 10 de marzo– y dejó en claro la competición europea es el objetivo principal para su nuevo club.

“Para el PSG la Champions League es lo más importante, pero también lo es para el resto de competidores. Parece que todavía queda lejos pero es el mes siguiente y ahora lo más importante es que lleguemos bien al partido contra el Barça. Tenemos confianza en nuestra gran plantilla. El Barça es uno de los mejores equipos del mundo y será duro”, analizó.

Pochettino hará su debut en el PSG este miércoles ante el Saint-Etienne.

Pochettino afrontará este miércoles su primer partido en el banquillo del PSG con una gran cantidad de bajas sensibles como las de Neymar, Icardi, Kurzawa, Danilo, Kimpembe, Leo Paredes, Florenzi, Bernat y Rafinha. En ese contexto, habló sobre cuáles son las ideas intentará implementar y avisó que dependerá de las características de los jugadores que tenga disponibles.

“Tenemos una gran flexibilidad para crear una estructura que nos beneficie en la fase ofensiva y defensiva. Hoy depende mucho de las características que tengas y los jugadores con los que puedas contar. Queremos tener mucha flexibilidad y que el sistema sea eso que se utilice como punto de partida, pero va a depender más de las características de los jugadores en el terreno de juego”, explicó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El explosivo aviso de Sergio Ramos sobre su futuro y el de Lionel Messi

Las dos insólitas propuestas que recibió Lionel Messi para marcharse libre del Barcelona

Pochettino dio su primera entrevista como entrenador del PSG: “Hay un proyecto increíble”