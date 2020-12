Un ex futbolista del Tottenham reveló que jugó 9 meses con síntomas de conmoción cerebral

El momento del choque en la semifinal de la Champions League frente al Ajax. Foto: REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

Sus palabras causaron una gran conmoción en el Viejo Continente. Declaraciones que sorprendieron al mundo del fútbol por la gravedad de la situación que padeció durante su última etapa en el Tottenham. Jan Vertonghen habló sin filtros y reveló que jugó 9 meses con síntomas de conmoción cerebral.

Todo comenzó en el partido que el Tottenham jugó contra el Ajax en la semifinal de la Champions League que luego terminaría ganando el Liverpool. En aquel encuentro frente al combinado de Ámsterdam, el belga chocó con su compañero Toby Alderweireld y el impacto le dejó secuelas por un tiempo prolongado. “Sufrí mucho después de ese golpe, con mareos y dolores de cabeza”, le dijo el jugador afectado al medio Sporza TV, y aclaró: “Nunca hubiera tenido que seguir jugando”.

“Me afectó durante nueve meses y obviamente no pude jugar tan bien como quería. No sabía qué hacer. Fue partido tras partido y entrenamiento tras entrenamiento”, advirtió el defensor. Y agregó: “En ese momento no pude continuar. Solo me quedaba un año de contrato, así que tenía que jugar. Pero una vez que jugué, jugué mal”.

“Es la primera vez que hablo de ello. No debí seguir jugando, eso me afectó durante nueve meses, y es por ello que no pude aportar todo lo que deseaba sobre el terreno de juego”, lamentó.

El defensor tuvo cada vez menos presencia en el once de los Spurs en su último año de contrato, sobre todo desde la llegada de José Mourinho en sustitución de Mauricio Pochettino en el banco de suplentes. Por esas producciones en las que no estuvo en el nivel deseado debido a la conmoción que sufrió, Jan Vertonghen no renovó su contrato con el Tottenham y emigró hacia el Benfica de Portugal.

Surgido del Ajax, con un breve paso por el RKC Waalwijk, el belga alcanzó sus mejores producciones cuando vistió la camiseta de los Spurs en la Premier League. En su selección participó de los mundiales de Brasil en 2014, cuando Bélgica perdió en los cuartos de final frente a la Argentina, y Rusia 2018, donde alcanzó la medalla de bronce. También fue parte del combinado belga que jugó la Eurocopa del 2016 de Francia, donde los Diablos Rojos se despidieron en cuartos de final.

