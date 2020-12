Una reunión secreta y un portafolio lleno de dinero: la inédita anécdota de Lothar Matthaus con Diego Maradona

Diego Maradona junto a Lothar Matthaus en la previa a la final del Mundial 90 (Shutterstock)

La figura de Diego Armando Maradona trascendió todo tipo de fronteras y en los últimos días se le rindieron un sinfín de homenajes. Además, distintas personalidades le dedicaron sentidas palabras para despedir al astro argentino, fallecido el pasado 25 de noviembre, a los 60 años.

Una de las últimas personas en referirse a la figura del ex entrenador de Gimnasia de La Plata fue el alemán Lothar Matthaus, uno de sus principales contrincantes durante su carrera futbolística, ya que se vieron las caras en las finales del Mundial de México 86 (Argentina levantó su segunda Copa) y el de Italia 90 (Alemania fue la vencedora).

El oriundo de Erlangen contó una inédita anécdota que involucra un maletín lleno de dinero y la figura del Diez. “Solo nos conocíamos de la final del Mundial de 1986, pero, después, Diego envió una delegación del Napoli a Múnich”, comenzó su relato el ex MetroStars de los Estados Unidos. Y luego, detalló: “Un restaurante italiano en Solln (un barrio de Múnich), que en realidad estaba cerrado el sábado, abrió la puerta especialmente para esa reunión secreta. Cuando llegué de Colonia a las 9 de la noche después de un partido fuera de casa, a mi agente y a mí nos estaban esperando cuatro italianos y un maletín”.

“Los directivos del Napoli me trasladaron saludos de Diego. Pidió ficharme. Para demostrar ese deseo, abrieron la maleta. El contenido: un millón de marcos . Eso era tres veces lo que ganaban en el Bayern”, puntualizó el surgido del Borussia Mönchengladbach.

Pese a esta tentadora oferta, el teutón desechó el ofrecimiento y continuó en la Bundesliga hasta que en 1988 decidió trasladarse rumbo al Inter de Italia. En sus cuatro temporadas como Nerazzurro, el mediocampista conquistó dos títulos: Un Scudetto y una Supercopa de Italia.

“Había, además, un contrato donde, si firmaba, solo podía ir al Napoli en caso de marcharme a Italia. Si me trasladaba a otra liga o si me quedaba con el Bayern, se me permitía quedarme con el millón sin ninguna contrapartida. Pero un maletín de dinero no era mi estilo. El gesto de Diego, en cambio, significó mucho más para mí”, concluyó la anécdota.

