La inesperada revelación de una figura del Bayern Múnich: “Riquelme era el ídolo de mi infancia”

La inesperada revelación de una figura del Bayern Múnich: “Riquelme era el ídolo de mi financia” Foto: REUTERS/Andreas Gebert

No hay dudas que la calidad y talento que demostró Juan Román Riquelme a lo largo de su carrera como profesional lo convierten en uno de los mejores jugadores argentinos de los últimos tiempos. Sin embargo, parece que el fanatismo por él no es solo a nivel nacional, sino que el propio ex enganche de Boca enamoró a fanáticos de todas partes del mundo, como lo fue el caso de Thomas Müller, quien reconoció su admiración por el Torero.

Este sábado, desde la cuenta oficial de Twitter de la UEFA Champions League decidieron subir un video de una jugada puntual de Riquelme con la camiseta del Villarreal de España del recordado partido ante el Inter de Milán en 2006. Apenas 15 segundos dura el clip, pero lo suficiente para advertir la magia del ’8′ del Submarino Amarillo frente al Neroazzurro, que deja desparramados a Esteban Cambiasso, Luis Figo y Juan Sebastián Verón. “¿Quién fue el afortunado que pudo ver jugar a Riquelme?”, fue la frase que deslizaron para incentivar a los usuarios a comentar y compartir la publicación.

(Twitter: @esmuellert_)

Claro que lo que no se esperaba era que uno de los que responda a la consigna fuese nada menos que la figura del Bayer Múnich y campeón del mundo con Alemania en 2014. “Riquelme, uno de mis ídolos de la infancia”, escribió el atacante de 31 años, develando así que Román fue uno de sus modelos a seguir cuando soñaba con ser futbolista profesional. Algo que habla de la clase de jugador que fue el actual vicepresidente segundo del Xeneize. Rápidamente, el tuit del teutón obtuvo más interacciones que la propia publicación de la UEFA. En menos de 12 horas, esta revelación de Müller cosechó más de 8500 Retweets y casi 100 mil Me Gusta.

La campaña que hizo el Villarreal en esa edición del torneo más importante de Europa a nivel de clubes aún hoy es recordad. Con Manuel Pallegrini como entrenador, el equipo contaba con varias presencias argentinas como el propio Román, Mariano Barbosa, el Vasco Arruabarrena, Juan Pablo Sorin y Guillermo Franco (argentino naturalizado mexicano), sumado al uruguayo Diego Forlán. Tras superar al elenco italiano en cuartos, accedió por primera -y única- vez en su historia a semifinales, en las que cayó frente al Arsenal comandado futbolísticamente por Hleb, Ljungberg y Henry, entre otros.

las jugadas de Riquelme en el Villarreal

Esta no es la primera vez que una figura de talla mundial expresa su admiración por el ídolo azul y oro. Sin ir más lejos, y solo por citar un ejemplo de alguien tan famoso y exitoso, Andrés Iniesta es un reconocido fan de Riquelme. El Cerebro en varias oportunidades expresó elogios para con el Torero.