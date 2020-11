Ronald Koeman: Su vínculo con Lionel Messi, el presente de Antoine Griezmann y sus dos intentos frustrados para llegar al Barcelona

Ronald Koeman habló del presente del Barcelona

A dos semanas de alcanzar sus primeros 100 días como entrenador del FC Barcelona, el holandés Ronald Koeman le concedió una entrevista a los dos medios deportivos más importantes de la ciudad (Mundo Deportivo y Sport) en donde habló de todo. Cómo se gestó su contrato, la relación que mantiene con Lionel Messi desde el minuto cero y el presente del equipo, incluidos algunos nombres propios como Antoine Griezmann, Ansu Fati y Ousmané Dembélé.

Al mismo tiempo, también se le consultó sobre el futuro de la plantilla con respecto a los posibles fichajes con un futbolista que encabezaría esa lista: Memphis Depay, del que aseguró que, “es verdad que su nombre ha salido y ha jugado todos los partidos de nuestra selección holandesa de nueve. Cada uno puede tener su opinión, pero no está aquí y veremos qué puede pasar en el futuro”.

Con respecto a su nivel en Champions League, reconoció que “para ganar tenemos que mejorar. Estará muy complicado. Pero hay futuro, y el futuro nunca se sabe cuando podrá explotar”.

Lionel Messi decidió quedarse en el Barcelona y trabajar bajo las órdenes de Koeman - EFE/Alejandro García

SU RELACIÓN CON LIONEL MESSI

“Antes de firmar por el Barsa me enteré por la prensa que Leo estaba muy descontento”, comentó Koeman a “Sport”. “Hemos hablado sobre sus razones, sus motivos y he dicho: Bueno, si esto no lo puedo cambiar, lo único que puedo decirle son cosas del juego; cómo quiero trabajar, qué sistemas voy a utilizar, la posición que iba a tener, su importancia... Las cosas que él tiene con el club no las he podido cambiar. Ha sido su decisión la de quedarse”, agregó.

“Nunca he dudado de él”, aseguró en MD: “Le veo entrenar cada día y disfruta jugando. Yo dije el primer día que es el mejor jugador del mundo y claro que prefiero tener al mejor del mundo en mi equipo. Como dije tras el partido ante el Betis, si está bien siempre será titular”.

Koeman aseguró que Griezmann está trabajando duro - REUTERS/Albert Gea

EL PRESENTE DE ANTOINE GRIEZMANN

En cuanto a la situación del delantero francés, Koeman se mostró optimista: “Necesita un poco más de confianza y marcar goles siempre da eso. Trabaja mucho, pero puede ser que se sienta más libre cuando está con su selección porque hace más tiempo que esta con ellos y juega siempre en la misma posición”, reconoció en MD y continuó: “Un jugador que está trabajando tanto e intentando cambiar las cosas, creo que al final va a llegar a donde quiere”.

“Tiene calidad y está trabajando bien. Él mismo dijo que tiene que mejorar y crear oportunidades. Ojalá entren más balones y se sienta un poco liberado en su juego. Los jugadores pasan por momentos de dudas y para nosotros es importante ayudar y buscar la mejor forma de hacerlo mejorar”, le explicó al periodista Javier Giraldo.

En cuanto a la mejor posición, el holandés remarcó que “puede ser más central, de nueve, de diez por detrás de un nueve. Con mucha libertad por banda derecha para ir hacia adentro. Son dos posiciones en las que puede darle mucho a este equipo”.

Ronald Koeman renunció al puesto de entrenador de Holanda para sumarse al FC Barcelona

LA TERCERA, LA VENCIDA: SUS DOS OPORTUNIDADES PREVIAS DE DIRIGIR AL BARCELONA

En comunicación con Mundo Deportivo, Ronald Koeman explicó que hubo dos momentos previos en los que pudo entrenar al Barcelona: “El primero fue cuando Laporta Laporta ganó las elecciones y yo estaba en el Ajax. Johan estaba con Laporta también y Txiki era el secretario técnico. Me querían llevar del Ajax al Barcelona. Lo que pasó es que no estaban de acuerdo en pagar para el traspaso y entonces ficharon a Rijkaard. La segunda, el último mes de enero, cuando el Barça necesitaba un entrenador. En aquel momento, habiendo Eurocopa prevista para el verano, no quise dejar la selección”.

Finalmente, en ambas entrevistas remarcó también la buena evolución de Dembélé, el gran trabajo que están haciendo con los juveniles como Pedri y Ansu Fati (quien estará de baja cuatro meses por lesión) y su futuro dentro de la institución, a la cual asumirá un presidente distinto al que lo contrató: “No me preocupa que gane otro presidente. Lo único que yo puedo hacer es ganar partidos y jugar bien. Ojala que pueda cumplir el contrato (hasta 2022) y más años, ya veremos”.





