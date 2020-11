El castigo que le aplicó Bielsa a una figura del Leeds por patear una botella Foto: REUTERS

Al cabo de ocho fechas, el Leeds United de Marcelo Bielsa demostró un andar irregular en el inicio de la Premier League. Este último fin de semana, el equipo del Loco sufrió una contundente goleada ante el Crystal Palace, pero lo que más sorprendió en Inglaterra fue el castigo que le impuso el DT a una de sus figuras en la previa del encuentro.

El conjunto de Yorkshire del Oeste tuvo una jornada para el olvido el pasado sábado, luego de caer por 4-1 ante las Águilas y de esa manera acumuló su tercera derrota en los últimos cuatro partidos en la liga inglesa. Sin embargo, la metodología y la esencia del rosarino a la hora de dirigir un plantel parece inflexible, incluso cuando los resultados lo presionan.

Cuando el cuerpo técnico de los Whites publicó la lista de citados para el choque que se desarrollaría en Londres, fue extraño no ver el nombre de Pablo Hernández en la nómina, uno de los jugadores con el que Bielsa suele contar normalmente ya sea de titular o ingresando desde el banco. Consultado por la prensa una vez consumada la derrota acerca de la ausencia del español, el estratega de 65 años señaló: "Pablo está en forma, no estaba en el equipo para el partido de hoy. Evalúo a todos los jugadores para el próximo juego y no lo elegí para este juego”.

Hernández fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo cuando el marcador estaba apenas 2-1, hecho por el que se enfureció y pateó una botella de agua cerca del banco de los suplentes Foto: REUTERS

Pero luego, la verdad salió a la luz. El propio Hernández publicó este domingo en su cuenta de Instagram que tuvo un acto de indisciplina y pidió perdón por lo ocurrido. “Disculpas por mi gesto del otro día, fue una reacción que nada describe mi forma de ser o mi forma de pensar. Siempre he representado y representaré los valores de este club y esta afición como se merecen”, redactó el volante junto a una imagen de Ellan Road y otra de los equipos del Leeds y Crystal Palace antes de jugar.

El hecho al que hizo referencia el diestro de 35 años se produjo la semana pasada en el choque que los Blancos perdieron por 4-1 ante el Leicester City. Hernández fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo cuando el marcador estaba apenas 2-1, hecho por el que se enfureció y pateó una botella de agua cerca del banco de los suplentes. Esa reacción no fue del gusto de Bielsa, quien decidió sancionar a su dirigido al no convocarlo para el cotejo del siguiente fin de semana. La indisciplina es un factor innegociable para el entrenador y así se lo hizo saber.

El próximo domingo, Leeds tendrá la oportunidad de revertir este mal momento cuando sea local del Arsenal por la fecha 9 del certamen. Los del Norte de Londres tampoco vienen teniendo una temporada de ensueño, por lo que el conjunto del Loco podría sacar provecho de la situación y seguramente Pablo Hernández vuelva a formar parte de los jugadores disponibles para enfrentar a los Gunners.

