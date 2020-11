“El peor presidente de la historia del Barça soy yo, no Bartomeu”: la sinceridad de un ex directivo azulgrana por un histórico error que cometió

Gaspart recordó su paso por la presidencia del FC Barcelona

El FC Barcelona transita momentos duros desde la cuestión dirigencial a tal punto de no contar con un presidente electo en el cargo sino con un grupo de gestores tras la renuncia de Josep Maria Bartomeu desde el 27 de octubre.

Aquella salida de la institución se vio envueltas en polémicas, sobre todo porque, en el caso de no dimitir por voluntad propia, el futuro del empresario hubiera quedado en manos de los socios, quienes podrían haber hecho historia al convertirlo en el primer presidente del Barça en ser removido del cargo con una moción de censura.

Los últimos resultados, las decepciones en Champions League y, sobre todo, su nula relación con el capitán y emblema del equipo Lionel Messi, fueron los principales factores que lo obligaron a decir adiós. Sin embargo, existe un ex presidente que se considera “el peor de la historia”.

Gaspart asumió en el 2000 y estuvo al mando hasta el 2003 (Grosby)

“El peor presidente de la historia del Barcelona soy yo, no Bartomeu”, aseguró Joan Gaspart, directivo que ocupó el cargo durante tres años (23 de julio de 2000 a 13 de febrero de 2003), en una extensa entrevista con el medio español “El Mundo”.

Es que el empresario hotelero de 76 años todavía recuerda con la vena en el ojo el episodio que marcó un antes y un después en la historia del Barcelona, el Real Madrid y sobre todo en la vida del portugués Luis Figo.

El 25 de julio, dos días después de que Gaspart asumiera oficialmente en el cargo (antes era el vicepresidente), el futbolista portugués se presentaba en las oficinas de prensa del Santiago Bernabéu con la camiseta número 10 en la mano y con Florentino Pérez a su lado, después de pasar cinco temporadas de azulgrana.

“Después de 20 años aún se recuerda aquella noche. Figo se fue como un traidor del Barcelona. No valoró lo mucho que le quisieron. Tomó una decisión incorrecta y la afición no le perdonará nunca”, aseguraba el predecesor de Josep Lluís Núñez en octubre a “RAC 1”.

Figo fue presentado en el Real Madrid, proveniente del Barcelona en el 2000

Florentino Pérez, que asumía la presidencia en el 2000, había prometido durante la campaña electoral su fichaje por el conjunto blanco. Para cumplir con su palabra, tras su asunción al cargo, hizo uso de la cláusula de recisión del portugués y abonó 10 millones de pesetas para quedarse con una de las estrellas de su máximo rival.

“Figo me llama y me dice ‘Juan tengo dos billetes uno Lisboa-Madrid y otro Lisboa-Barcelona. De ti depende que vaya a Barcelona’. Florentino hizo una jugada por la que me pidió disculpas y me reconoció que no era justa su propuesta, solo pensó en ganar las elecciones. Yo le dije a Luis que ya lo arreglaremos, pero él me dijo que la única posibilidad que viniera a Barcelona es ‘que fuera con una chequera de LaCaixa de 500 millones de pesetas’. Yo le dije que eran las 12 de la noche y era imposible que consiga el cheque. Le dije ‘ven a Barcelona y nos haremos cargo de la operación’”.

“La respuesta fue ‘Quiero un aval bancario, no me vale la promesa. Lo siento mucho si no hay aval me voy a Madrid’. Él era muy joven. Era algo ilegal”, recordó Gaspart a la emisora radial catalana después de 20 años de aquel episodio.

“Me he sentido, como culé, traicionado. Lo que sí que he hecho con Figo es pedirle un cara a cara para explicar el tema, pero nunca he tenido respuesta. No ha habido forma”, concluyó.





