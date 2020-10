Se filtró la polémica conversación entre Benzema y Mendy criticando a Vinicius: “Juega en contra nuestra”

Benzema le pide a un compañero que no se la pase a Vinicius

El Real Madrid quedó a un paso del ridículo después de rescatar un punto en el último minuto ante el Borussia Mönchengladbach, quien vencía por 2-0 al conjunto merengue hasta los 87′, hasta que un tanto de Karim Benzema y otro de Casemiro (90+3) empataron el partido.

El conjunto alemán se fue al descanso con el 1-0 en el marcador gracias al gol de Marcus Thuram y fue en el túnel de los vestuarios en donde el delantero galo se mostró muy frustrado con el juego que estaba mostrando su equipo, sobre todo el de Vinicius Jr.

Las cámaras del medio francés “Telefoot” captaron el momento en el que el atacante francés hablaba con su compatriota Ferland Mendy acerca del trabajo que debía hacer por la banda izquierda.

Vinicius desperdició ocasiones claras cerca del árco rival - REUTERS/Uwe Kraft

“Él hace lo que quiere. Hermano, no juegues con él... Madre mía. Juega contra nosotros”, era la frase que se escuchaba salir de la boca de Karim Benzema en francés. A pesar de no tener un claro destinatario, el programa madridista “El Chiringuito” confirmó que esas frases estaban dirigidas al joven brasileño de 20 años, quien no tuvo un gran rendimiento durante el partido.

El ex Flamengo no consigue marcar a pesar de tener claras ocasiones de gol, como la del minuto 49 en el que el mediocampista uruguayo Federico Valverde lo habilitó con un pase atrás que finalmente desperdició el brasileño mandándola muy lejos del palo derecho. También tuvo una oportunidad de descontar en el segundo tiempo, cuando su equipo ya estaba abajo por dos goles.

A pesar de que las imágenes de la transmisión oficial mostraron a Benzema, Mendy y Vinicius ya en el campo hablando y haciéndose gestos, al parecer el lateral izquierdo acató las órdenes del delantero y sólo le pasó el balón en tres ocasiones al brasileño.

Finalmente, el otro francés, Zinedine Zidane, optó por sacar a Vinicius a los 70 minutos al ver que algo no estaba funcionando para darle entrada a Eden Hazard.

Benzema convirtió el primer gol del Real Madrid - REUTERS/Uwe Kraft

Con el milagroso empate sobre el final, el Real Madrid se ubica último del Grupo B por detrás del Shakthar de Ucrania, equipo que lo superó en la primera jornada con una victoria por 3-2, el Borussia Mönchengladbach y el Inter de Italia, con quien tendrá que medirse en su próxima presentación.

“Sabemos la situación pero al final estamos en la misma posición que el año pasado. Sabemos que jugando así vamos a sacar cosas. El contenido ha sido muy bueno, es lo más importante, y los jugadores lucharon hasta el final todos creyendo que se podía ganar o empatar y lo conseguimos”, consideró Zidane en la conferencia de prensa posterior.





