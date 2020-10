″¡Que poca sangre, joder!”: Gerard Piqué estalló contra sus compañeros en la derrota con el Getafe

Pique enojado con sus compañeros del Barcelona

El FC Barcelona sufrió la primera derrota de la temporada ante un duro Getafe que trabajó incansablemente durante todo el partido. El buen planteo que presentó José Bordalás acabó con las pocas ideas con las que el conjunto culé llegó al Coliseum Alfonso Pérez, además de con la paciencia de algunos jugadores.

Fue el caso de Gerard Piqué, quien mostró su temperamento al ver que su equipo se veía ahogado por la presión del cuadro local. “El Golazo” de GOL mostró un compilado de reacciones del experimentado defensor en donde dejó en evidencia su fastidio, tanto con sus compañeros como con los rivales.

“¡Venga hombre!”, “¡Que poca sangre, joder!”, “¡Dale. Puta mierda ya!”, fueron algunas frases que se escucharon salir de la boca del referente culé ante un despeje al tiro de esquina.

Piqué, en el duelo ante Getafe (REUTERS/Juan Medina)

"¡Despertar, hostia!, “¡Vamos!”, continuaba el zaguero central ante los constantes ataques del Geta, que finalmente a los 56 minutos consiguió abrir el marcador con un tanto de penal de Jaime Mata, el cual sentenció el partido.

Ya en los vestuarios con la victoria consumada, fue Sergio Busquets, otro de los pesos pesados que sobrevivió a la reestructuración el que habló sobre la derrota y el presente del conjunto azulgrana: “Justa o no es lo que nos llevamos, una derrota. Hemos hecho una buena primera parte, alguna ocasión que otra. El partido iba a ser duro y se ha decantado un poco para ellos. Con el 1-0 estaban cómodos detrás del balón, pero no era nuestro día. Vamos a intentar corregir errores y sumar de tres en tres, que nos está costando”.

“Cuando ellos se ponen por delante es más difícil. No hemos estado finos, pero lo hemos intentado hasta el final con un larguero. Una pena”, se lamentó en declaraciones a Movistar Plus y agregó: “Siempre hemos intentado crear superioridad, da igual por donde. Pero ellos defienden muy bien y es lo que nos llevamos, hay que seguir mejorando, esto no ha hecho más que empezar”.

El defensor descargó su impotencia con sus compañeros (AFP)

El Barcelona deberá pasar página rápidamente ya que la competencia no se detiene. Este martes, tendrá una oportunidad para revertir el mal sabor de boca ante el Ferencvaros húngaro en lo que será el debut para ambos en la Champions League.

La visita del Fernencvaros será una nueva prueba para la madurez de este Barça, y su entrenador ya ha advertido que no piensa dejar que la disputa del Clásico contra el Real Madrid el próximo sábado vaya a condicionar este primer duelo europeo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Primer cruce entre Koeman y Messi en Barcelona: “Su rendimiento puede ser mejor”

Estalló la interna en el Barcelona por un nuevo burofax que abrió la grieta en el vestuario

Con Messi a la cabeza, se conocieron los delanteros nominados a integrar el Balón de Oro Dream Team