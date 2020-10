Tenso cruce entre Koeman y el DT del Getafe: el entrenador del Barcelona reclamó que un jugador le dijo “cosas feas” durante el partido

El tenso cruce entre Koeman y Bordalás

El Barcelona sufrió un traspié este sábado en su visita al Getafe por la sexta fecha de la Liga española. El conjunto catalán perdió por 1-0 y el entrenador Ronald Koeman se retiró de la cancha ofuscado, no solo por el resultado adverso, sino por un tenso episodio que vivió con un jugador del conjunto rival, situación que derivó en un cruce de declaraciones con su colega José Bordalás.

Una vez que el árbitro marcó el final del encuentro, Koeman se dirigió hacia Bordalás y, en lugar de estrechar su mano, comenzó a recriminarle algo. Las cámaras de la televisión dejaron en claro el enojo del holandés, que hasta le levantó el dedo índice al DT del Getafe, quien mantuvo la calma durante los pocos segundos que duró la charla. La situación no pasó a mayores y finalmente ambos se retiraron a los vestuarios.

Ya ante la prensa, tanto Koeman como Bordalás revelaron lo que había ocurrido, aunque cada uno dio su visión del hecho. Lo que el entrenador del Barcelona le reclamó al del Getafe fue que el defensor Nyom lo había insultado. “El jugador número 12, Nyom creo, me ha demostrado falta de respeto. Me ha dicho varias veces cosas muy feas que no no voy a repetir. Le he dicho que hable con él, que esto no es lo que hay que hacer”, comentó el DT del conjunto Blaugrana.

Bordalás, por su parte, confirmó el planteo que le había hecho el entrenador del rival. “Es verdad que Koeman me ha comentado eso”, admitió en su conferencia de prensa. Sin embargo, optó por defender a su dirigido y comentó: “No he hablado todavía con el jugador, lo haré mañana con calma y tranquilidad”.

Koeman se fue molesto del estadio del Getafe (REUTERS/Juan Medina)

"Ya le he dicho a Ronald que mañana hablaré con él porque los insultos no tienen cabida en nuestro equipo pero insisto en que dudo mucho de que Nyom le haya dedicado esos insultos. Lo conozco bien y es muy competitivo y vive mucho los partidos, pero también sé que es una persona muy respetuosa”, agregó.

Nyom fue uno de los protagonistas del encuentro pero no justamente por un aspecto positivo. El futbolista nacido en Camerún le dio un fuerte codazo en el rostro a Lionel Messi y también tuvo una actitud desafiante ante Ansu Fati. “¿18 años y te tirás así?”, le grito al joven del Barça en una acción en la que terminó en el piso.

Esas armas le valieron al defensor camerunés para ser uno de los futbolistas destacados del Getafe en la victoria por 1-0 ante Barcelona. Con esos tres puntos, el equipo de Bordalás ha dado la sorpresa y se ha colocado como uno de los líderes de la Liga junto a Cádiz, Granda y Real Madrid, que hoy perdió de manera inesperada por 1-0. Los punteros suman diez unidades, mientras que el conjunto de Koeman tiene siete.

