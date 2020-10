“Recibí millones de amenazas y tuve miedo”: Álvaro González reveló el calvario que vivió tras ser acusado de racista por Neymar

Álvaro González habló de su calvario tras el incidente con Neymar

Ya han pasado tres semanas del escandaloso clásico entre el Paris Saint Germain y el Olympique de Marsella pero todavía no ha cesado la tormenta. El futbolista Álvaro González, uno de los protagonistas de la polémica por ser acusado de racista por Neymar ha confesado por primera vez sus sensaciones tras el incidente con el astro brasileño del PSG.

“Cuando aterrizamos en Marsella me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp a mi teléfono, recibí más de dos millones de mensajes con todo tipo de amenazas, incluso en otros idiomas. Me enviaron fotos de nuestros coches, decían que iban a venir a mi casa a matarme, fotos con mis padres en su tienda diciendo que iban a ir a buscarlos para matarlos”, reveló el defensor español en una entrevista en sus redes sociales.

Álvaro sostiene que pasó momentos de mucho temor y que todo es producto de la fama que tiene Ney: “He tenido miedo porque nunca me había pasado esto. Esa noche no dormí porque la ola Neymar es muy grande y creo que él no sabe la repercusión que tiene. Enfrentarme a él me iba a dar publicidad pero iba a salir perdiendo. Quiero entender que mal entendió unas palabras en un momento complicado del partido.”

Nuevo video del insulto racista de Álvaro González a Neymar en el clásico de Francia

El ex jugador del Espanyol contó que su familia “lo ha pasado muy mal” por todo lo ocurrido y que sus padres viajaron a Marsella para estar con él, y también ha agradecido el apoyo de su club.

“Fui de cara y hablé con André Vilas-Boas y el presidente y les dije ‘como no se confíe en mi palabra yo no quiero estar aquí, quiero estar tranquilo con los míos’. Me han apoyado, me hacen sentir querido y el club ha estado conmigo hasta que ha salido la sentencia”, explicó.

Ni Neymar ni Álvaro González, acusados de haber proferido insultos discriminatorios en el clásico de la Ligue 1 del pasado 13 de septiembre, fueron finalmente castigados por la Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP). “Trataron de mirar todas las imágenes del partido, llamaron a los cuatro árbitros que estaban presentes ese día, en el estadio se oye todo por la situación de COVID y no hubo nada. Neymar tenía una cámara propia y se contrataron expertos labiales, ellos no encontraban nada y decían que lo que podía haber tenía una veracidad del 30%”, contó el jugador español sobre la resolución del caso.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Tras las denuncias de racismo en el clásico de Francia, Neymar y Álvaro González no serán sancionados: las razones de la polémica

El inédito video del momento en el que Álvaro González insulta a Neymar en el clásico de Francia

El violento antecedente contra Messi del defensor que protagonizó la pelea con Neymar: “Le dije enano y después me humilló”