“Tiene mucho de Gandhi”: un amigo de Lionel Messi dio una particular explicación sobre su costado menos conocido

Angel Hoyos: "Messi tiene mucho de Gandhi"

Ángel Guillermo Hoyos fue uno de los primeros profesores que tuvo Lionel Messi cuando desembarcó en las inferiores del Barcelona. El argentino que lo comandó en la transición entre ser una promesa y el estrellato lo conoció de cerca en el año 2003 cuando lo tuvo en La Masía. A partir de ahí, generó un vínculo estrecho que se mantiene hasta estos días.

En una entrevista, el actual entrenador de Aldosivi de Mar del Plata dejó una particular definición sobre el costado menos conocido de la Pulga. “Para mí es un ser extraordinario. Esto lo digo sin exagerar y con toda sinceridad porque lo siento así. Tengo un sentimiento muy grande por él sin buscar nada a cambio. No espero nada a cambio, pero sí la amistad de él, que es lo más importante para mí. Tiene mucho de Gandhi. Vos decís: este está hablando o está filosofando. No, es verdad. Es un chico sensacional como persona. Muy humilde, muy sencillo, muy amigo de sus amigos. Silencioso”, sentenció en una entrevista con el programa radial Puro Fútbol (FM Radio Late).

Hoyos, que en su paso por La Masía tuvo entre sus manos a Cesc Fábregas, Gerard Piqué y Pedro Rodríguez entre otros, todavía sostiene la relación con Leo a punto tal que fue uno de los privilegiados que estuvo en su casamiento con Antonela Roccuzzo que se celebró en Rosario durante el 2017. “Es una persona extraordinaria que hace al jugador extraordinario. El jugador va acompañado de la persona para el crecimiento. El desarrollo, el regate, la gambeta, el talento que él tiene es de cuna. Después va aprendiendo. Es una esponja del aprendizaje, pero a través de su humildad. La soberbia es mala consejera en ese sentido. Muchas veces en el creer que se tiene todo, no hay crecimiento. Él permanentemente crece y compite, a tal punto que va ganando absolutamente todo”, señaló el DT de 57 años que también compartió la selección juvenil como futbolista con Diego Armando Maradona.

"Messi es una esponja del aprendizaje, pero a través de su humildad", dijo Hoyos (Foto: Reuters)

El ex DT de Universidad de Chile y la selección de Bolivia, entre otros trabajos, definió a Messi como un “valiente” porque le pegan “patadas descalificadoras” y “nunca protesta”. También hizo referencia a su “caminar” dentro del campo de juego: “Caminar es táctico. Los espacios se pueden ocupar caminando, trotando o en velocidad. Hay una inteligencia táctica importante a través de la cultura que tiene del conocimiento. Muchas veces dicen camina, pero caminar es posicionarse en una zona que sea productiva en los movimientos que pueden llegar a venir, como en un tablero de ajedrez. Se mueve el peón, el alfil y a lo mejor hacés el enroque, pero vos vas moviendo sabiendo qué vas a hacer dentro de la tercera o cuarta jugada”.

“Aparte de su talento propio tiene su ser, su interior, limpio y eso hace que cada día vaya creciendo en todos los aspectos. Eso pienso yo y lo hablo así porque conozco su interior”, definió.

En cuanto a haber compartido trabajo con Maradona y Messi, reconoció: “Es una cosa que realmente uno agradece. Conocer a esos monstruos, no solo del fútbol, es analizar un montón de situaciones de su interior, de su cerebro, para ver cómo han logrado el desarrollo futbolístico, pero también el crecimiento y la continuidad del éxito. Hoy estamos hablando de Leo, de 700 goles y algo en 16 años de primera división y hace que realmente se reinvente cada día ese entusiasmo”.

Hoyos con Messi en el pasado

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El VAR fue decisivo en la victoria del Real Madrid ante Betis: la irónica reacción de Puyol en las redes

“Esto no lo puede ver Pep Guardiola”: el ataque de furia del Kun Agüero por perder a un juego que se hizo viral

La millonaria oferta que rechazó el Barcelona por Ansu Fati y que motivó su impactante cláusula de salida

La tristeza de Messi, la razón de la salida de Suárez y el futuro de Lautaro Martínez: la palabra de Koeman antes de su debut oficial en Barcelona