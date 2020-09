Cuándo volvería a entrenar Lionel Messi con el Barcelona y el calendario de partidos que tiene por delante

Messi confirmó que seguirá en el Barcelona y debe presentarse a los entrenamientos (@FCBarcelona_Es)

Las especulaciones respecto del futuro de Lionel Messi llegaron a su fin este viernes, cuando el delantero argentino confirmó en una entrevista que seguirá en el Barcelona hasta la finalización de su contrato en junio de 2021. Aún a disconformidad, el rosarino se quedará en la institución un año más y prometió que dará lo mejor de sí para intentar ganar más títulos con la camiseta Blaugrana.

La gran incógnita que queda por resolver es cuándo se presentará Messi a entrenar con el resto del plantel del Barcelona y así dar inicio a los trabajos bajo el mando del entrenador holandés Ronald Koeman, flamante sucesor de Quique Setién y el elegido por el presidente Josep María Bartomeu para intentar enderezar un barco que perdió el rumbo en las últimas temporadas.

Barcelona tiene pautado entrenarse en la Ciudad Deportiva Joan Gamper este sábado desde las 9.30 (hora de España) y hay gran expectativa respecto de la presencia de la Pulga, quien en su entrevista con el sitio Goal no dio detalles respecto de cómo se articulará su regreso al club.

Lo que es seguro es que no podrá entrenarse a la par de sus compañeros ya que primero deberá atravesar los exámenes PCR que son obligatorios en el marco de la pandemia de coronavirus. Una vez que estén los resultados y le den la autorización, volverá a a vestirse con la indumentaria del club por primera vez desde aquella fatídica tarde de la derrota por 8-2 ante Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League. También encarará el primer trabajo formal a las órdenes de Koeman, con quien se reunió el 20 de agosto pasado tras poner en pausa sus vacaciones.

Antes de sumarse a las prácticas, el argentino debe atravesar los test PCR (EFE/EPA/Rafael Marchante/Archivo)

El partido que marcará la presentación de Koeman como DT del Barça será un amistoso el próximo sábado 12 de septiembre ante Gimnástic de Tarragona (equipo que juega en la 2° División B de España) en el estadio Johan Cruyff, ubicado en la Ciudad Deportiva del Barcelona. Sería difícil que Messi esté desde el inicio en en ese encuentro luego de haberse ausentado a la primera semana de prácticas en el marco de su conflicto con el club.

Es más factible que el rosarino regrese a las canchas en la vuelta de la competencia oficial, que será el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. Barcelona se verá las caras con el Villarreal en el Camp Nou en el encuentro válido por la tercera fecha de la Liga española. La cuarta jornada será ante Celta de Vigo en Balaídos. El conjunto catalán aplazará sus dos primeros partidos (ante Elche y Athletic de Bilbao) para tener más descanso luego de haber disputado a mediados de agosto las instancias finales de la Champions League.

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones. Luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça”, dijo Messi este viernes, luego de varias semanas en la que buscó su salida del club. Tras no lograr su objetivo, el rosarino cumplirá su contrato, que tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2021. Luego, todo indica que comenzará a escribirse una nueva novela.

