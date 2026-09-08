Apio Quijano le dice a Ernesto Laguardia que “está muy aburrido” y explica el polémico enfrentamiento en La Casa de los Famosos México

Apio Quijano señaló que las actitudes de algunos participantes dejan mucho que desear (Captura de pantalla )

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Apio Quijano habló sobre el enojo de Ernesto Laguardia después de la dinámica de “Congelados” y defendió las palabras que le dedicó frente a los habitantes de La Casa de los Famosos México. El cantante sostuvo que en ningún momento buscó insultarlo y que sus comentarios estuvieron dirigidos a su desempeño dentro del reality.

“Yo en ningún momento le falté el respeto, a pesar de que él sí a mí”, afirmó Apio. Además, recalcó: “Yo jamás le he dicho una grosería, ni mucho menos, y ni se la pienso decir hoy ni nunca”, dejando claro que no considera que haber cuestionado al actor implique haber cruzado una línea personal.

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Lejos de arrepentirse, Apio aseguró que sus palabras provocaron una reacción que consideraba necesaria. “Le caló. Gracias, gracias y de nada a todo su público, porque al fin despertó algo en él”, expresó entre bromas. Para el cantante, el conflicto también evidenció que Ernesto comenzó a involucrarse emocionalmente con lo que ocurre dentro de la competencia.

¿Qué le dijo Apio a Ernesto Laguardia durante “Congelados”?

Apio tachó de "fachosos" a los habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

El momento ocurrió durante la gala de eliminación del domingo 6 de septiembre, cuando se realizó una dinámica de “Congelados” en la que algunos exparticipantes ingresaron nuevamente a la casa para encontrarse con los habitantes. Apio aprovechó su intervención para dirigirse a Ernesto y hablar sobre su participación en el reality.

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Antes de cuestionarlo, el cantante reconoció ampliamente su trayectoria. “Tiene una carrera supersuperenorme, de una trayectoria hermosísima, gran conductor”, dijo. También destacó que Ernesto ha formado parte de importantes producciones televisivas, por lo que dejó claro que su crítica no pretendía desconocer sus años de trabajo.

Sin embargo, después llegó el señalamiento que provocó la molestia del actor. “Eso no te da el derecho a ponerte en un lugar de soberbia” dentro de un reality, afirmó Apio. Luego fue todavía más directo: “Estás muy aburrido y no tienes que ser bueno siempre en todo”. El cantante explicó que entrar a un formato desconocido implica aceptar que no todo saldrá como se espera.

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¿Por qué Ernesto se enojó después de la dinámica?

El actor reveló detalles sobre la muerte de su padre, (Captura de pantalla )

Tras escuchar los comentarios de Apio durante “Congelados”, Ernesto reaccionó con molestia. El enfrentamiento dejó de ser solamente una observación sobre el juego y pasó a tocar un aspecto personal para el actor, quien cuestionó las palabras recibidas una vez terminada la dinámica.

Apio considera que precisamente ahí estuvo el punto que provocó el enojo. “Lo que te dolió fue a ti”, aseguró. También señaló directamente al actor: “Te dolió a ti y acepta que fuiste tú el que te dolió y que te afectó y que estás enojado”. Desde su perspectiva, la reacción de Ernesto demuestra que el comentario consiguió tocar una fibra sensible.

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El cantante también explicó que no considera a Ernesto una persona sin talento. Al contrario, lo calificó como alguien “excesivamente perfeccionista” que busca hacer todo bien. Por eso, Apio cree que decirle que no tiene que ser bueno siempre en todo pudo resultar especialmente incómodo. “Le di, o sea, en la yugular”, resumió sobre el efecto de sus palabras.

Apio sostiene su postura y no se retracta

El participante de la primera temporada compartió su opinión sobre los habitantes (Captura de pantalla )

Apio fue enfático al asegurar que lo expresado frente a Ernesto correspondía con lo que realmente piensa. “Yo no mentí en ningún momento. Todo ha sido verdad, todo lo que dije es cierto”, declaró. De esta manera, descartó que sus comentarios hayan sido producto de una intención de provocar sin fundamento.

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El cantante también explicó que su crítica surgió de la propia dinámica de la competencia. Comparó la experiencia con entrar a un terreno completamente desconocido y tener que aprender sobre la marcha. “Si yo llego mañana y me meto al circo a ser trapecista, me voy a partir la madre”, comentó para explicar que una trayectoria previa no garantiza dominar un formato nuevo.

Apio tampoco mostró intención de continuar alimentando la confrontación. Aunque cuestionó la reacción de Ernesto y defendió cada una de sus palabras, aseguró que no respondería con ataques personales. Su postura quedó resumida en una frase cargada de ironía: “Y que se nos caiga el rating, ¿eh?”. Así, el cantante cerró su explicación entre risas, mientras el desencuentro con Ernesto quedó como uno de los momentos más tensos de esta etapa del reality.

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