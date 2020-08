La amistad de Luis Suárez con Lionel Messi, un valor rioplatense que Bartomeu no contempló

El accionar de Barcelona con Luis Suárez, una de las claves para que Lionel Messi decida abandonar el club (REUTERS/Susana Vera)

Luego de la histórica eliminación a manos del Bayern Munich por 8 a 2 en los cuartos de final de la Champions League generaron un enorme cimbronazo en la estructura del Barcelona (despidieron al entrenador Quique Setién y al director deportivo Erik Abidal -los reemplazaron con el holandés Ronald Koeman y Ramón Planes, respectivamente-) y varios futbolistas comenzaron a replantearse su futuro.

Uno de ellos fue Lionel Messi. En su cabeza empezó a tomar fuerza la idea de alejarse de su amado club por primera vez en 20 años. Las decisiones que tomó la dirigencia incrementaron su deseo de marcharse y lo sucedido con Luis Suárez habría sido la gota que rebalsó el vaso.

La Pulga considera que lo sucedido con el delantero uruguayo fue un destrato pocas veces visto. Según informaron los medios españoles, Ronal Koeman llamó al atacante y, en una charla que duró un minuto, le advirtió al futbolista que no será tenido en cuenta. El ex Ajax y Liverpool, en ese breve periodo de tiempo, solamente atinó a expresar que su intención no es generar un problema con el club en su salida. El Pistolero no le hizo ningún reclamo particular al ex seleccionador de los Países Bajos.

Ramón Planes, en conferencia de prensa, manifestó que “el club está trabajando internamente en el nuevo proyecto. Sé que el nuevo míster (Koeman) ha hablado con jugadores a nivel privado. Hay que tener muchísimo respeto por todos los jugadores y sobre todo por los que le dieron mucho al Barcelona. Son momentos difíciles donde las decisiones a veces son dolorosas, pero tenemos una hoja de ruta, una idea de construir ese equipo con esos jugadores que puede dar lo que esperamos y debemos tener respeto por los que han dado muchísimo por el Barcelona”.

Lionel Messi tomando sol junto a su amigo Luis Suárez

El Charrúa es el tercer máximo goleador en la historia del Barca y con la camiseta azulgrana ganó 13 títulos (cuatro La Liga, cuatro Copa del Rey, dos Supercopa de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes). Al igual que Messi tiene contrato hasta junio de 2021.

Vale destacar que Suárez se convirtió en su compinche dentro y fuera de la cancha, su amigo y confidente. Suelen pasar juntos sus tiempos libres y es muy común verlos de vacaciones. Por ejemplo, antes de disputar la Champions League, el rosarino (acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro) y el ex Nacional (con su pareja Sofía Balbi y sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro) alquilaron un yate para descansar en las paradisíacas playas de Ibiza.

Es tan fuerte este vínculo que sus parejas también son amigas. Hasta marzo de 2019 Roccuzzo y Balbi fueron socias durante dos años de un negocio de zapatos en la Avenida Diagonal junto a un conocido diseñador argentino.

Otro punto que contribuyó a tomar esta decisión es lo sucedido en el cónclave que llevaron adelante Lionel Messi y el nuevo entrenador. Koeman le dijo al capitán que “iba a ser inflexible, que llegaba con sus condiciones y que la prioridad será el equipo”. El ex estratega del Valencia y Everton “le advirtió que se acabó la autogestión en el vestuario”, ya que su idea es la de “terminar con algunos hábitos de la plantilla”. La reunión acabó con el argentino descontento y sorprendido.

Además de tener una relación rota con el presidente Josep María Bartomeu y que tuvo un cruce público con el ex director deportivo Eric Abidal, la Pulga considera que el Barca hace rato no da la talla a nivel continental (no gana la champions desde la 2014/2015) y probablemente esté en uno de sus niveles más bajos a nivel local. Pretendía pertenecer a un proyecto en el que se sienta a gusto y en condiciones de volver a tocar el cielo deportivo con sus manos.

