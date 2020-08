Colecciona aviones de combate, organiza safaris por África y produce cine: quién es el excéntrico millonario que compró la Roma

Dan Friedkin, nuevo dueño de la Roma

Una importante noticia sacudió a la Serie A. Luego de varias semanas de negociaciones, Thomas Daniel Friedkin, más conocido como Dan Friedkin, CEO de ‘The Friedkin Group’, acordó la compra de la mayoría de las acciones de AS Roma en un monto cercano a los 591 millones de euros, según confirmó la propia institución en sus redes sociales.

"Me complace confirmar que hemos llegado a un acuerdo con Friedkin Group para la venta de AS Roma. Esta noche firmamos los documentos y en los próximos días trabajaremos juntos para completar el proceso formal y legal que supondrá el cambio de manos del Club. En los últimos meses, Dan y Ryan Friedkin han mostrado total dedicación al querer concretar este acuerdo y liderar positivamente al Club. Estoy seguro de que serán grandes futuros propietarios de la AS Roma", explicó James Pallota, quien en 2011 había comprado el club a cambio de 110 millones.

El empresario estadounidense de 54 años nacido en San Diego, California, es una de las personas más ricas del planeta. Según la revista Forbes, ostenta una fortuna personal que ronda los 4.3 mil millones de dólares.

Dan Friedkin cuenta con varios hoteles alrededor del mundo (The Friedkin Group)

El empresario es el CEO de The Friedkin Group, una entidad que tiene ramificaciones en varios sectores (automotor, hotelero, aventuras y entretenimiento). Por ejemplo, su negocio tiene la exclusiva para la distribución del Toyota en cinco estados (Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi y Oklahoma) y posee más de 154 concesionarias.

También ofrece una variada opción de alojamientos alrededor del planeta, mediante la Auberge Resorts Collection. Cuenta con una exclusiva cartera de hoteles, resortes, residencias y clubes privados en Estados Unidos (Napa Valley, Valle de Napa, Colorado, Connecticut, Rhode Island, Florida), México (Los Cabos), Costa Rica, Grecia y Fiji. Además, en su sitio web anuncian que próximamente se extenderán a más ciudades en Norteamérica y recalarán en otros países, como Nicaragua y Suiza. También posee campos de golf en Carolina del Sur y Carolina del Norte.

Dan Friedkin colecciona aviones de combate (The Friedkin Group)

Dan tiene pasión por los aviones (posee una colección de aviones de combate), algo que heredó de su padre Kenny, piloto e instructor durante la Segunda Guerra Mundial. Entre sus opciones de “aventura” cuenta con el Horsemen Flight Team, un equipo acrobático de Mustang P-5 (cazabombarderos de las Fuerzas Aéreas) y brinda exhibiciones aéreas de aviones de guerra. Como pasatiempo tuvo un breve paso como piloto de carreras de autos.

En su sitio web también aparece el Legendary Expeditions, unas "excursiones inigualables en áreas remotas y vírgenes de la magnífica Tanzania".

Algunos de los aviones que posee Dan Friedkin (The Friedkin Group)

Imperative Entertainment, fundado en 2014, es un estido de entretenimiento ubicado en Santa Mónica que desarrolla material para cine y televisión. Participaron en las películas The Mule, de Clint Eastwood, y The Square, de Ruben Ostlund. También produce Killers Of The Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Esta no es la primera vez que Friedkin incursiona en el mundo del deporte, ya que en 2017 intentó adquirir a los Houston Rockets de la NBA, aunque sin éxito. Sin embargo, fue el que llevó adelante las negociaciones para que su estadio se llame el Toyota Center. Algo similar hizo con la casa de los Dallas FC de la MLS (el Toyota Stadium).

Roma, que hoy disputará los octavos de final de la Europa League ante Sevilla, viene de finalizar la Serie A en la quinta posición, a 13 puntos del campeón Juventus. Las actuales figuras del conjunto de la capital italiana son Aleksander Kolarov, Henrij Mjitarián, Nicolò Zaniolo (una de las grandes promesas de la Azzurra), Edin Dzeko y Justin Kluivert (hijo de Patrick). La idea de Friedkin es la de ligar nuevamente a Totti a la institución e incluso se barajó el nombre de Nicolás Burdisso para ocupar algún cargo similar al que tuvo en Boca.

