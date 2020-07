Se retiró André Schürrle, figura en el 7-1 a Brasil y clave en la final contra Argentina: “La debilidad en el fútbol no existe”

André Schürrle fue uno de los protagonistas de Alemania en el Mundial de Brasil 2014 (AFP)

Se retiró André Schürrle. Hace seis años, fue uno de las principales figuras de la selección de Alemania que ganó el Mundial de 2014. Tenía solo 23 años y era recambio en la ofensiva, pero marcó dos goles en el 7-1 a Brasil en las semifinales y también uno a Argelia en octavos. También dio la asistencia a Mario Götze en el 1-0 a Argentina en la final.

Pero su carrera comenzó a decaer y eligió colgar las botas antes de cumplir 30. El futbolista alemán rompió su contrato con el Borussia Dortmund al regresar de una cesión en el Spartak de Moscú y eligió retirarse, una decisión que fue “madurada durante largo tiempo”, según explicó.

“Tienes que cumplir ciertas normas para sobrevivir en el sector, si no pierdes tu trabajo y no lo recuperas. Lo único que cuenta es el rendimiento en el campo. La vulnerabilidad y la debilidad no existen”, declaró Schürrle a la revista alemana Der Spiegel.

André Schürrle rompió su contrato con el Borussia Dortmund y se retiró del fútbol (Marius Becker/dpa)

Las últimas temporadas no habían sido nada buenas para este atacante que jugó 57 partidos con Die Mannschaft (22 goles), ya que si bien era jugador del BVB se había ido como cedido a clubes de menor talla, como el Fulham y el Spartak, donde no logró destacar.

“No necesito más aplausos. Los bajos se convirtieron en más bajos y los altos cada vez son más escasos”, argumentó Schürrle sobre su decisión de retirarse. Según explicó, los golpes duros comenzaron en su carrera justo para la Copa del Mundo que ganó con Alemania, a la que calificó como “el mejor recuerdo” de su vida.

“Eso fue una bocanada de oxígeno en el momento negro que viví cuando estaba en el Chelsea”, recordó el jugador germano, que se sintió “en el fondo del agujero” en sus dos años en Stamford Bridge, a las órdenes de José Mourinho de 2013 a 2015.

Tras esa etapa, volvió a su país natal, primero para jugar en el Wolfsburgo y luego en el Dortmund. En el equipo negriamarillo nunca logró brillar, encadenando lesiones, hasta el punto que empezó a deambular en calidad de cedido en otros clubes. No obstante, André Schürrle admite que no tendrá problemas financieros a la hora de reestructurar su vida. “Todo el dinero que llegué a ganar es un gran alivio”, concluyó.

