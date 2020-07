Mauro Icardi, íntimo: su relación con Mbappé y Neymar, la importancia de Wanda Nara en su carrera y el mote de “los nuevos Beckham”

Mauro Icardi aceptó la propuesta del PSG (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Mauro Icardi parecía construir una carrera rumbo a la idolatría en Inter, a base de goles y grandes actuaciones. Sin embargo, tras algunos inconvenientes dentro del vestuario neroazzurro y con los mandatarios, la dirigencia decidió quitarle la cinta de capitán y separarlo del plantel.

El delantero argentino encontró una vía de escape en el Paris Saint Germain, donde volvió a demostrar toda su valía en su primera temporada. El ex Barcelona y Sampdoria fue importante para la obtención de la Ligue 1 y meterse entre los mejores ocho en la Champions League. En lo que va de la temporada lleva 20 goles y 4 asistencias en solamente 31 presentaciones.

Mauro Icardi destacó la buena vibra que reina dentro del vestuario del PSG (REUTERS/Benoit Tessier)

En una entrevista con Le Parisien, Icardi contó cómo fue su adaptación dentro de un plantel plagado de figuras internacionales y destacó la importancia de Wanda Nara, su pareja y manager, desde que maneja su carrera.

“No fue mi decisión, sino la del club. Evaluamos esta decisión con mi familia y decidimos quedarnos: fue fácil”, comenzó su relato el futbolista. Tras su muy buena carta de presentación, PSG decidió negociar con Inter para hacerse con su ficha (acordó un pago de aproximadamente 50 millones de euros -su opción de compra era de 70 millones-).

Icardi, que llegó a París sobre el cierre del mercado de pases, ponderó la buena vibra que reina dentro del vestuario de los dirigidos por Thomas Tuchel. “Con Di Maria, Mbappé y Neymar me siento muy bien, desde las primeras sesiones de entrenamiento tuvimos una buena sensación. Ya conocía a Ángel, pero no a los otros dos. Desde el primer minuto me ayudaron a integrarme. Vine a mostrar lo que puedo hacer y ayudar al equipo. Ellos lo sabían y pensaban lo mismo. El fútbol es colectivo, para llevar al equipo al éxito, debemos ayudarnos mutuamente. Desde el primer día sentí un vínculo que unía al grupo, hay amistad. Hay un ambiente agradable, nos ayudamos mucho en el campo“, explicó.

Mauro Icardi destacó la labor de Wanda Nara como manager

El hombre que Lionel Scaloni sigue de cerca para la selección argentina también descartó un pronto regreso a Italia: “No, me siento bien en París. Regresé a Italia durante las vacaciones y pasé la cuarentena allí. Estoy cerca, a una hora de distancia en avión. Y ahora mi familia está en París”.

A la hora de hablar sobre Wanda Nara, Icardi fue claro: “Decidimos todo en la familia, todos juntos. Si hay que tomar decisiones, hablamos al respecto y tomamos la mejor decisión para nosotros y los niños. No hay nada difícil”.

El argentino negó estar celoso por la popularidad de su pareja al afirmar que “gestionamos nuestra imagen social los dos juntos. Es muy bueno para nosotros que mi esposa sea famosa”.

Además, se río y descartó rápidamente el mote de “los nuevos Beckham” que le quiso proponer el medio francés. “No, ellos están a otro nivel”, concluyó.

Sin competencia en la Ligue 1, todos los cañones del PSG ahora apuntan a los cuartos de final de la Champions League. Los franceses arribaron a esta instancia tras dejar en el camino al Borussia Dortmund de Alemania.

