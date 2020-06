Andrés Iniesta armó su “futbolista perfecto” y sorprendió al elegir a dos ídolos del Real Madrid

(Shutterstock)

Andrés Iniesta aceptó esta semana el desafío de armar su jugador ideal utilizando partes del cuerpo y aspectos de varios de sus colegas. Mientras aguarda por el reinicio de la actividad, el jugador del Vissel Kobe de Japón le envió el video con sus elegidos a La Liga de España que publicó la grabación.

El ex jugador del Barcelona y uno de los mejores futbolistas de los últimos 20 años, no tuvo problema al mencionar ex compañeros y rivales, algo que llamó la atención en las redes sociales teniendo en cuenta que el optó por integrantes del plantel del Real Madrid, club al que se enfrentó en varias ocasiones.

Al elegir la zurda, el Cerebro no dudó y fue por Lionel Messi, máximo goleador de la historia del conjunto culé y uno de los mejores de la historia del balonpié. Para la pierna derecha, optó por Xavi Herández, su socio ideal durante la etapa de Josep Guardiola como entrenador del Barcelona. Aquella dupla Xavi-Iniesta era la encargada de organizar el juego de un equipo que marcó una era en la historia moderna de este deporte y que llenó de trofeos las vitrinas del Camp Nou.

Luego de sus dos primeras selecciones llegaron las sorpresas: "El juego aéreo de Sergio Ramos y el físico de Cristiano Ronaldo”, aseguró Iniesta. Evidentemente, la tensa rivalidad que se vivió a finales de la década del 2010 y que perduró algunos años más entre el plantel del Real Madrid y el del cuadro catalán, no nubla a visión del mediocampista del fútbol nipón, que pondera a dos de sus ex rivales.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo forman parte del futbolista ideal de Iniesta (AFP)

Claro, el juego aéreo de Ramos es sin duda destacable, ya que el zaguero le ha dado varias alegrías al cuadro blanco incluso marcando goles en finales de Champions League. Con respecto al físico de Cristiano tampoco hay demasiadas dudas debido a que su porte le permite seguir en vigencia a los 35 años, edad en la que muchas estrellas se han apagado, mientras que él sigue brillando, ahora en la Juventus.

La liga profesional de fútbol de Japón se reanudará el próximo 4 de julio tras cuatro meses de parón por el coronavirus, y lo hará en un principio sin espectadores y tras realizar test a todos los jugadores, anunciaron este viernes los organizadores. El anuncio de la J-League se produce después de que el Gobierno nipón levantara la alerta sanitaria por la pandemia en todo el país el pasado lunes, y tras permanecer la competición suspendida desde finales de febrero y con sólo la primera jornada de esta temporada disputada.

La decisión se tomó en un comité ejecutivo de la competición nacional de fútbol celebrado este viernes, según anunció el presidente de la misma, Mitsuru Murai, en una rueda de prensa virtual al término de la reunión.Mientras que la primera división (J1) regresará a la competición el 4 de julio, los equipos de la J2 y la J3 (segunda y tercera categoría) volverán a los terrenos de juego una semana antes, el 27 de junio.

